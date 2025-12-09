Μπαρτσελόνα: Στην αποστολή για πρώτη φορά μετά από 205 μέρες ο Τερ Στέγκεν
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Ο Μαρκ Αντρέ Τερ Στέγκεν επανέρχεται στην αποστολή της Μπαρτσελόνα μετά από 205 μέρες.
Στην αποστολή της Μπαρτσελόνα για πρώτη φορά μετά από 205 μέρες επέστρεψε ο Μαρκ Αντρέ Τερ Στέγκεν και είναι στη διάθεση της ομάδας για την αποψινή αναμέτρηση με την Άιντραχτ για το Champions League.
Ο Γερμανός γκολκίπερ ταλαιπωρήθηκε πολύ από την περασμένη σεζόν από τραυματισμούς, με αποτέλεσμα να τεθεί νοκ άουτ για πολλούς μήνες.
Ο Χάνσι Φλικ είχε προαναγγείλει την επιστροφή του, με την υποσημείωση πως ο Τζοάν Γκαρσία παραμένει η πρώτη επιλογή κάτω από τα δοκάρια.
O 33χρονος Τερ Στέγκεν παίζει στην «Μπάρτσα» από το 2014 μετρώντας συνολικά 422 εμφανίσεις και δεσμεύεται με συμβόλαιο ως το 2028.
📋 𝗦𝗤𝗨𝗔𝗗 𝗟𝗜𝗦𝗧 #BarçaEintracht pic.twitter.com/MzWC67Bys6— FC Barcelona (@FCBarcelona) December 9, 2025
