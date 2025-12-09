ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ντόρτμουντ: Ζητά 90 εκατ. ευρώ για τον Αντεγέμι

Ντόρτμουντ: Ζητά 90 εκατ. ευρώ για τον Αντεγέμι

Ο Καρίμ Αντεγέμι σκέφτεται να κάνει το επόμενο βήμα στην καριέρα του και να φύγει από τη  Ντόρτμουντ.

Ο 23χρονος Γερμανός διεθνής επιθετικός ήταν σ' επαφές με τη διοίκηση της Μπορούσια για να επεκτείνει το συμβόλαιο του για τρία ακόμη χρόνια, έως το καλοκαίρι του 2030. Σύμφωνα όμως με την εφημερίδα «Bild» έχει πρόβλημα στις σχέσεις του με τον προπονητή της ομάδας, Νίκο Κόβατς, και σκέφτεται να φύγει τον Ιανουάριο ή στο τέλος της σεζόν για ομάδα του εξωτερικού. 

Ο Αντεγέμι ξεκίνησε δυναμικά τη φετινή σεζόν, με έξι γκολ και πέντε ασίστ σε 22 αγώνες, σε όλες τις διοργανώσεις, αλλά Κόβατς τού έκανε παρατηρήσεις για την μικρή ένταση που βγάζει στις προπονήσεις και ο Γερμανός αντέδρασε μιλώντας του με άσχημο τρόπο. Σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ αν επιμείνει ο Αντεγέμι, που έχει προτάσεις από αγγλικές ομάδες, τότε η Ντόρτμουντ δεν θα σταθεί εμπόδιο, αλλά δεν πρόκειται να τον παραχωρήσει με λιγότερα από 90 εκατ. ευρώ.

Πηγή: ΑΠΕ 

Διαβαστε ακομη