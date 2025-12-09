Η... μοναχική φωτογραφία του Σαλάχ μετά τον χαμό

Η Λίβερπουλ δοκιμάζεται απόψε στο Μιλάνο απέναντι στην Ίντερ για το Champions League (22:00), με τον Μοχάμεντ Σαλάχ να είναι εκτός αποστολής, μετά τα όσα δήλωσε κατά του προπονητή του, Άρνε Σλοτ, και της ομάδας επειδή δεν αγωνίστηκε ούτε λεπτό στο ματς με τη Λιντς (3-3).

Ο Αιγύπτιος φορ το μεσημέρι της Τρίτης ανέβασε μια φωτογραφία του από το γυμναστήριο της Λίβερπουλ, όπου είναι... ολομόναχος. Η ανάρτηση δεν συνοδευόταν από κάποιο δικό του σχόλιο, αλλά συγκέντρωσε πάρα πολλά σχόλια από φίλους των Reds.\

To μέλλον του 33χρονου άσου στην ομάδα είναι θολό και δεν αποκλείεται ακόμη και στη διάρκεια της χειμερινής μεταγραφικής περιόδου να αποχωρήσει.

sport-fm.gr