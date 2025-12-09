Παρί: Χωρίς Ντεμπελέ και Σεβαλιέ στο Μπιλμπάο

Αρκετά γεμάτο είναι το απουσιολόγιο της Παρί για τον αυριανό αγώνα με την Μπιλμπάο στο «Σαν Μαμές» για το Champions League.

Στη διάθεση του Λουίς Ενρίκε δεν θα βρίσκονται οι τραυματίες Ουσμάν Ντεμπελέ, Ασράφ Χακίμι, Λούκας Σεβαλιέ και Λούκας Μπεράλντο, καθώς επίσης ο τιμωρημένος Λούκας Ερναντέζ.

Αντίθετα, επιστρέφει για τους πρωταθλητές Ευρώπης μετά από απουσία ενάμιση μήνα ο Ντεζιρέ Ντουέ.

Η Παρί είναι δεύτερη στη βαθμολογία με 12 βαθμούς, πίσω μόνο από την Άρσεναλ, και θέλει να πάρει μία ακόμη νίκη για να αγκαλιάσει την πρόκριση στους «16» ως μια από τις πρώτες οκτώ ομάδες της κατάταξης στην League Phase.

