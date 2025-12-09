Τσάμπι Αλόνσο για το μέλλον του: «Είμαι προετοιμασμένος για τα πάντα»

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ο Τσάμπι Αλόνσο έδωσε σύνθημα αντεπίθεσης για τη Ρεάλ, αλλά δεν έκρυψε πως είναι προετοιμασμένος για… όλα, τη στιγμή που βρίσκεται υπό μεγάλη αμφισβήτηση.

Ο Τσάμπι Αλόνσο δεν μπορούσε παρά να ρωτηθεί για το μέλλον του στη συνέντευξη Τύπου εν όψει του Ρεάλ-Μάντσεστερ Σίτι, καθώς λέγεται ότι σε περίπτωση αρνητικού αποτελέσματος μπορεί να αποτελέσει παρελθόν. Η «βασίλισσα» βρέθηκε από το +5 στο -4 απέναντι στην Μπαρτσελόνα μέσα σε λίγες εβδομάδες και ο Βάσκος τεχνικός βρίσκεται υπό αμφισβήτηση.

«Όταν προπονείς τη Ρεάλ Μαδρίτης, είσαι προετοιμασμένος για κάθε είδους καταστάσεις. Είμαι απόλυτα συγκεντρωμένος στο γήπεδο, αυτό μπορώ να ελέγξω μόνο», τόνισε ο Αλόνσο.

Ερωτηθείς αν είναι δύσκολο να προπονήσεις έναν σύλλογο όπως η Ρεάλ, απάντησε: «Είναι θέμα προσαρμογής. Γνωρίζω πολύ καλά τη Ρεάλ. Πρέπει να προσαρμόζεσαι και να μαθαίνεις. Υπάρχουν καλές μέρες και κακές μέρες. Αλλά κάνουμε βήματα μπροστά με κάθε αγώνα. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση και να την αλλάξουμε».

Σχετικά με τα σενάρια που τον θέλουν υποψήφιο για τον πάγκο της Λίβερπουλ, που είναι επίσης σε κρίση, ξεκαθάρισε: «Αυτή τη στιγμή, είμαι εδώ και εδώ θέλω να είμαι».

Όσο για το αν περιμένει αντίδραση από την ομάδα του στον αγώνα της Τετάρτης; «Όλοι στην ομάδα είναι πεπεισμένοι ότι μπορούμε να κερδίσουμε αύριο. Πρέπει να παίξουμε με καλό ρυθμό και ένταση. Είμαστε μια ομάδα, είμαστε όλοι μαζί σε αυτό. Ανυπομονώ πραγματικά για το τι έρχεται, και αυτό ξεκινά αύριο. Να αλλάξουμε τα πράγματα. Το μόνο που σκεφτόμαστε είναι η Σίτι. Στο ποδόσφαιρο, προς το καλύτερο ή το χειρότερο, τα πράγματα μπορούν να αλλάξουν γρήγορα», τόνισε.

