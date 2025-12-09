ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Τουρκία: Προφυλακίστηκαν 20 ύποπτοι για παράνομο στοιχηματισμό-Ανάμεσά τους και ποδοσφαιριστές

ΓΗΠΕΔΟ

Προφυλάκιση 20 ατόμων, μεταξύ των οποίων είναι και διακεκριμένοι ποδοσφαιριστές, αποφάσισαν οι τουρκικές αρχές για το σκάνδαλο παράνομου στοιχηματισμού.

Συνεχίζονται οι αναταράξεις στο τουρκικό ποδόσφαιρο από τις αποκαλύψεις για παράνομο στοιχηματισμό.

Τουρκικό δικαστήριο διέταξε την προφυλάκιση 20 υπόπτων, μεταξύ των οποίων και διακεκριμένοι ποδοσφαιριστές της Super Lig. Ανάμεσα στους προφυλακισθέντες βρίσκονται ο ποδοσφαιριστής της Γαλατασαράι Μετεχάν Μπαλτάτσι, ο Μερτ Χακάν Γιαντάς της Φενέρμπαχτσε, καθώς και ο πρώην πρόεδρος της Αντάνα Ντεμιρσπόρ, Μουράτ Σαντσάκ. Η ημερομηνία της δίκης δεν έχει ακόμη οριστεί.

Ο Μπαλτάτσι φέρεται να δήλωσε στο δικαστήριο ότι είχε στοιχηματίσει σε μερικούς αγώνες όταν ήταν παίκτης της ομάδας νέων, αλλά σταμάτησε μετά την ένταξή του στην πρώτη ομάδα της Γαλατασαράι. Ο Γιαντάς αρνήθηκε κάθε εμπλοκή σε στοιχηματισμό, σύμφωνα με την εφημερίδα Sabah, ενώ ο Σαντσάκ φέρεται να υποστήριξε, σύμφωνα με την Cumhuriyet, ότι δεν διαθέτει λογαριασμό στοιχηματισμού και ουδέποτε έχει ποντάρει σε αγώνα.

Την περασμένη εβδομάδα, οι εισαγγελικές αρχές είχαν διατάξει τη σύλληψη 46 ατόμων, ανάμεσά τους ποδοσφαιριστές, πρόεδροι συλλόγων, δημοσιογράφοι/σχολιαστές και ένας διαιτητής, για εσωτερική πληροφόρηση και στοιχηματισμό σε αγώνες των τουρκικών επαγγελματικών πρωταθλημάτων.

Η υπόθεση έρχεται λίγες εβδομάδες μετά την αναστολή καθηκόντων 149 διαιτητών και βοηθών από την Τουρκική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου (TFF), κατόπιν εσωτερικής έρευνας που αποκάλυψε εμπλοκή τους σε στοιχηματισμό. Ακολούθησε η σύλληψη οκτώ ακόμη προσώπων, μεταξύ των οποίων και πρόεδρος ομάδας πρώτης κατηγορίας, καθώς και η τιμωρία 1.024 ποδοσφαιριστών από όλες τις κατηγορίες.

