ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Σκληρή κριτική Κάραγκερ σε Σαλάχ: «Ντροπή αυτό που έκανε-Βάζει τον εαυτό του πάνω από τη Λίβερπουλ»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Σκληρή κριτική Κάραγκερ σε Σαλάχ: «Ντροπή αυτό που έκανε-Βάζει τον εαυτό του πάνω από τη Λίβερπουλ»

Ο Τζέιμι Κάραγκερ πέρασε… γενεές δεκατέσσερις τον Μοχάμεντ Σαλάχ για τις δηλώσεις του μετά το ματς με τη Λιντς.

Με πολύ σκληρά λόγια άσκησε κριτική στον Μοχάμεντ Σαλάχ ο Τζέιμι Κάραγκερ για τα παράπονα που εξέφρασε ο Αιγύπτιος φορ για τον παραγκωνισμό του στη Λίβερπουλ. Ο παλαίμαχος αμυντικός των Reds θεωρεί πως ο «Μο» βάζει τον εαυτό του πάνω από την ομάδα και προκαλεί περισσότερα προβλήματα σε μια δύσκολη περίοδο για τους πρωταθλητές Αγγλίας.

«Ήταν ντροπή αυτό που έκανε μετά τον αγώνα. Κάποιοι το έχουν παρουσιάσει ως συναισθηματικό ξέσπασμα. Δεν νομίζω ότι ήταν. Νομίζω ότι κάθε φορά που ο Σαλάχ σταματάει στη μεικτή ζώνη, κάτι που έχει κάνει μόλις τέσσερις φορές σε οκτώ χρόνια στη Λίβερπουλ, είναι προσχεδιασμένο μεταξύ αυτού και του ατζέντη του για να προκαλέσει τη μέγιστη ζημιά και να ενισχύσει τη δική του θέση», τόνισε ο Κάραγκερ.

«Έχει βγάλει την ομάδα στη σέντρα δύο φορές τους τελευταίους 12 μήνες. Θα έπρεπε να κάνει ό,τι μπορεί για να βοηθήσει την ομάδα να ξεπεράσει το χειρότερο σερί που είχε από τη δεκαετία του 1950, και δεν το έχει κάνει αυτό. Κι όταν λέει πως τον έχουν εκθέσει, θα έπρεπε να σκέφτεται ότι ο ίδιος έχει εκθέσει κάθε δεξιό μπακ της Λίβερπουλ τα τελευταία οκτώ χρόνια. Μπορείτε να φανταστείτε να παίζετε πίσω του για οκτώ χρόνια; Αλλά το δεχόμαστε επειδή είναι σούπερ σταρ, έχει σκοράρει 250 γκολ, και μου έχει χαρίσει, ως οπαδό της Λίβερπουλ, μερικές από τις μεγαλύτερες βραδιές της ζωής μου», πρόσθεσε.

«Δεν ήσουν μεγάλο αστέρι πριν έρθεις στη Λίβερπουλ, δεν έχεις κερδίσει πολλά με την Αίγυπτο, όσο μεγάλος κι αν είσαι, χρειάζεσαι βοήθεια από τους συμπαίκτες σου και τον προπονητή σου. Όταν μιλάει ο Σαλάχ, είναι όλο για τον εαυτό του. Εγώ, εγώ, εγώ…», κατέληξε.

sport-fm.gr 

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διπλό οκτάδας για τη Λίβερπουλ στο Μιλάνο με γκολ στο 88΄, ανατροπή με Κουντέ η Μπαρτσελόνα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Άλλαξε η ώρα του Ολυμπιακός-Μακάμπι λόγω του Ολυμπιακός-Λεβερκούζεν

EUROLEAGUE

|

Category image

Βρήκε τον διάδοχο του Ομπράντοβιτς η Παρτιζάν

EUROLEAGUE

|

Category image

Ζέλσον: «Είδα τη θέση του τερματοφύλακα και αποφάσισα να δοκιμάσω την τύχη μου»

Ελλάδα

|

Category image

Ντούσκος: Υποψήφιος για κορυφαίος στον κόσμο το 2025

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Δεν την τρομάζει και είναι αποφασισμένη!

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Με ανατροπή φουλάρει για την πρωτιά η Μπάγερν!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Μεντιλίμπαρ: «Ήμασταν καταιγιστικοί - Θα ανησυχήσουμε για την πρόκριση μετά τα Χριστούγεννα»

Ελλάδα

|

Category image

Προηγήθηκε αλλά υπέκυψε στον ΠΑΟΚ ο Παφιακός

ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Ο ΑΠΟΕΛ δεν λυγίζει και μπορεί...

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Επιστρέφουν στην Κύπρο οι Crazy Dunkers για το ECOMMBX All Star Game 2025!

Κύπρος

|

Category image

Πρώτο «ερυθρόλευκο» διπλό στο Champions League μετά από 10 χρόνια!

Ελλάδα

|

Category image

Έχει γίνει πιο πειστική

ΑΕΛ

|

Category image

Το Ιράν απειλεί να μην κατέβει σε αγώνα του Μουντιάλ 2026 λόγω του Gay Pride στο Σιάτλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ψάχνει «απάντηση» πριν βγει από τις ράγες

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Διαβαστε ακομη