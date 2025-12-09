Σκληρή κριτική Κάραγκερ σε Σαλάχ: «Ντροπή αυτό που έκανε-Βάζει τον εαυτό του πάνω από τη Λίβερπουλ»

Με πολύ σκληρά λόγια άσκησε κριτική στον Μοχάμεντ Σαλάχ ο Τζέιμι Κάραγκερ για τα παράπονα που εξέφρασε ο Αιγύπτιος φορ για τον παραγκωνισμό του στη Λίβερπουλ. Ο παλαίμαχος αμυντικός των Reds θεωρεί πως ο «Μο» βάζει τον εαυτό του πάνω από την ομάδα και προκαλεί περισσότερα προβλήματα σε μια δύσκολη περίοδο για τους πρωταθλητές Αγγλίας.

«Ήταν ντροπή αυτό που έκανε μετά τον αγώνα. Κάποιοι το έχουν παρουσιάσει ως συναισθηματικό ξέσπασμα. Δεν νομίζω ότι ήταν. Νομίζω ότι κάθε φορά που ο Σαλάχ σταματάει στη μεικτή ζώνη, κάτι που έχει κάνει μόλις τέσσερις φορές σε οκτώ χρόνια στη Λίβερπουλ, είναι προσχεδιασμένο μεταξύ αυτού και του ατζέντη του για να προκαλέσει τη μέγιστη ζημιά και να ενισχύσει τη δική του θέση», τόνισε ο Κάραγκερ.

«Έχει βγάλει την ομάδα στη σέντρα δύο φορές τους τελευταίους 12 μήνες. Θα έπρεπε να κάνει ό,τι μπορεί για να βοηθήσει την ομάδα να ξεπεράσει το χειρότερο σερί που είχε από τη δεκαετία του 1950, και δεν το έχει κάνει αυτό. Κι όταν λέει πως τον έχουν εκθέσει, θα έπρεπε να σκέφτεται ότι ο ίδιος έχει εκθέσει κάθε δεξιό μπακ της Λίβερπουλ τα τελευταία οκτώ χρόνια. Μπορείτε να φανταστείτε να παίζετε πίσω του για οκτώ χρόνια; Αλλά το δεχόμαστε επειδή είναι σούπερ σταρ, έχει σκοράρει 250 γκολ, και μου έχει χαρίσει, ως οπαδό της Λίβερπουλ, μερικές από τις μεγαλύτερες βραδιές της ζωής μου», πρόσθεσε.

«Δεν ήσουν μεγάλο αστέρι πριν έρθεις στη Λίβερπουλ, δεν έχεις κερδίσει πολλά με την Αίγυπτο, όσο μεγάλος κι αν είσαι, χρειάζεσαι βοήθεια από τους συμπαίκτες σου και τον προπονητή σου. Όταν μιλάει ο Σαλάχ, είναι όλο για τον εαυτό του. Εγώ, εγώ, εγώ…», κατέληξε.

8 minutes of Jamie Carragher absolutely going in on Mo Salah tonight. Wow pic.twitter.com/Hk3lVXp97d — EmanDaGoon™ (@EmanDaGoon) December 8, 2025

