Ο Σλοτ αποκάλυψε τα όσα του είπε ο Σαλάχ μετά τον... πάγκο - Πότε θα φύγει ο Αιγύπτιος για το AFCON

Ο Αλεξάντερ Ίσακ... έσπασε το ρόδι και πέτυχε το πρώτο του γκολ στο πρωτάθλημα, ανοίγοντας το σκορ στο 60', ενώ ο Κόντι Χάκπο, «κλείδωσε» τη νίκη των «ρεντς» στο 92'. Το γεγονός όμως, που προκάλεσε απορία και συζητήθηκε έντονα, τόσο πριν, όσο και μετά το ματς, ήταν η απουσία του Μοχάμεντ Σαλάχ από το αρχικό σχήμα της ομάδας του Μέρσεϊσαϊντ.

O Άρνε Σλοτ μίλησε στα Μέσα εν όψει του αγώνα με την Σάντερλαντ, την Τετάρτη (03/12, 22:15), ο Ολλανδός αναφέρθηκε στα όσα συνέβησαν αναφορικά με τον Αιγύπτιο και την απόφασή του, αποκαλύπτωντας, παράλληλα, το πότε ο 33χρονος θα αποχωρήσει προκειμένου να ενταχθεί στην εθνική ομάδα της Αιγύπτου εν όψει του AFCON.

«Η [προθεσμία] είναι η 15η Δεκεμβρίου. Όπως πάντα, υπάρχει η εθνική ομάδα, ο παίκτης και το κλαμπ. Πάντα γίνονται συζητήσεις για το τι είναι καλύτερο και για τους τρεις μας», είπε αρχικά ο προπονητής των πρωταθλητών Αγγλίας.

Συμπληρώνοντας: «Πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να παίξουμε χωρίς αυτόν, καθώς δεν θα είναι εδώ. Αυτό είναι αλήθεια».

«Ήταν μια φυσιολογική αντίδραση για έναν παίκτη που είναι αρκετά καλός για να παίξει για εμάς, και το λέω με μέτρο, καθώς ήταν εξαιρετικός για αυτό το κλαμπ και θα συνεχίσει να είναι στο μέλλον», είπε ο Σλοτ. «Δεν ήταν χαρούμενος που δεν ξεκινούσε, αλλά δεν ήταν ο μόνος».

Παρά αυτήν την απογοήτευση, ο Σλοτ επαίνεσε τον τρόπο που ο Σαλάχ συμπεριφέρθηκε μέσα στην ομάδα. «Αλλά ο τρόπος που συμπεριφέρθηκε ήταν όπως θα περιμένατε από έναν τέτοιο επαγγελματία: στήριξε τους συμπαίκτες του και διαχειρίστηκε την κατάσταση εξαιρετικά», πρόσθεσε.

Τέλος, τόνισε: «Δεν μπορείς να είσαι παίκτης που πρέπει να παίζει κάθε τρεις μέρες σε υψηλό επίπεδο, αλλά αυτός είναι τόσο πειθαρχημένος και ξέρει τι πρέπει να κάνει για να διατηρείται σε φόρμα. Είτε παίζει καλά, είτε όχι, είτε αγωνίζεται, είτε όχι, θα είναι πάντα αυτός ο κορυφαίος επαγγελματίας».

Athletiko