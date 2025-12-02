Συναρπαστική «μάχη» για τον κορυφαίο σκόρερ στην Ευρώπη

Συναρπαστική εξέλιξη έχει η «μάχη» για την ανάδειξη του πρώτου σκόρερ στα κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης, καθώς τέσσερις επιθετικοί «συγκατοικούν» στην κορυφή του σχετικού πίνακα με 14 γκολ.

Ο Κιλιάν Μπαπέ σκόραρε από την «άσπρη βούλα» στην εκτός έδρας ισοπαλία 1-1 της Ρεάλ Μαδρίτης με την Τζιρόνα και ο Αγιάσε Ουέντα πέτυχε γκολ στην νίκη της Φέγενορντ επί της Τελστάρ με 2-1, με αποτέλεσμα να «πιάσουν» στην πρώτη θέση, με 14 γκολ, τους Χάρι Κέϊν και Ερλινγκ Χάαλαντ, οι οποίοι έμειναν «ασφαιροι» το Σάββατο στους αγώνες της Μπάγερν Μονάχου και της Μάντσεστερ Σίτι.

Το «ελληνικό στοιχείο» στον συγκεκριμένο πίνακα, είναι ιδιαίτερα έντονο, καθώς στην πρώτη 10άδα και συγκεκριμένα στην 7η θέση, βρίσκονται με δέκα τέρματα, ο Βαγγέλης Παυλίδης της Μπενφίκα και ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί του Ολυμπιακού, οι οποίοι «βρήκαν δίχτυα» στις αναμετρήσεις των ομάδων τους το Σαββατοκύριακο.

Ο σχετικός πίνακας περιλαμβάνει ποδοσφαιριστές από τα πρωταθλήματα που διεξάγονται σε Γερμανία, Αγγλία, Ισπανία, Ιταλία, Γαλλία, Αυστρία, Βέλγιο, Σκωτία, Ελλάδα, Ολλανδία, Πορτογαλία, Ρωσία, Ελβετία και Τουρκία.

Η πρώτη 10άδα με τους πιό παραγωγικούς παίκτες στην «γηραιά ήπειρο», έχει ως εξής:

1. Χάρι Κέιν (32 ετών/Μπάγερν Μονάχου/Αγγλία) 14 γκολ σε 12 αγώνες

2. Έρλινγκ Χάαλαντ (25/Μάντσεστερ Σίτι/Νορβηγία) 14 γκολ σε 13 αγώνες

3. Αγιάσε Ουέντα (27/Φέγενορντ/Ιαπωνία) 14 γκολ σε 14 αγώνες

4. Κιλιάν Μπαπέ (26/Ρεάλ Μαδρίτης/Γαλλία) 14 γκολ σε 14 αγώνες

5. Ιγκόρ Τιάγκο (24/Μπρέντφορντ/Βραζιλία) 11 γκολ σε 13 αγώνες

6. Πολ Ονουάτσου (31/Τραμπζονσπόρ/Νιγηρία) 11 γκολ σε 14 αγώνες

7. Αγιούμπ Ελ Κααμπί (32/Ολυμπιακός/Μαρόκο) 10 γκολ σε 12 αγώνες

8. Βαγγέλης Παυλίδης (26/Μπενφίκα/Ελλάδα) 10 γκολ σε 12 αγώνες

9. Μέισον Γκρίνγουντ (24/Μαρσέιγ/Αγγλία) 10 γκολ σε 13 αγώνες

10. Κρις Μπεντιά (29/Γιουνγκ Μπόϊς/Ακτή Ελεφαντοστού) 10 γκολ σε 14 αγώνες

ΑΠΕ-ΜΠΕ