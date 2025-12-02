ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

LaLiga: Διήμερο με ντέρμπι Μπαρτσελόνα-Ατλέτικο και Μπιλμπάο-Ρεάλ

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

LaLiga: Διήμερο με ντέρμπι Μπαρτσελόνα-Ατλέτικο και Μπιλμπάο-Ρεάλ

Ματσάρες μεταξύ των ομάδων που θα παίξουν στο Σούπερ Καπ τον Ιανουάριο περιλαμβάνει το διήμερο στη LaLiga.

Οι τέσσερις ομάδες που θα λάβουν μέρος τον Ιανουάριο στο Σούπερ Καπ Ισπανίας, που θα διεξαχθεί στη Σαουδική Αραβία, θα δώσουν πρόωρα, σήμερα και αύριο, τα μεταξύ τους παιχνίδια για την 19η αγωνιστική της LaLiga.

Η Μπαρτσελόνα υποδέχεται απόψε την Ατλέτικο Μαδρίτης στο «Καμπ Νου» (22:00) και η Ρεάλ δοκιμάζεται την Τετάρτη (3/12, 20:00) στο «Σαν Μαμές» απέναντι στην Αθλέτικ Μπιλμπάο, σε δύο παιχνίδια που μπορεί να αλλάξουν -εκ νέου- το σκηνικό στις πρώτες θέσεις της κατάταξης.

Οι «μπλαουγκράνα», που εκμεταλλεύτηκαν τις γκέλες της Ρεάλ και είναι πλέον πρώτοι, θέλουν να δώσουν συνέχεια στο σερί τεσσάρων νικών στο πρωτάθλημα. O Xάνσι Φλικ έχει ξανά διαθέσιμους τους Πέδρι και Ντε Γιονγκ, ενώ αντίθετα θα λείψουν οι Φερμίν, Γκάβι και Αραούχο. Η Ατλέτικο παραμένει αήττητη μετά την πρεμιέρα και την προηγούμενη επίσκεψή της στη Βαρκελώνη, όπου έχασε 2-1 από την Εσπανιόλ και με νίκη θα πιάσει την «Μπάρτσα» στην κορυφή.

Η Ρεάλ, μετά από τρεις διαδοχικές εκτός έδρας ισοπαλίες που την έριξαν από την κορυφή, θέλει να αντιδράσει. O Τσάμπι Αλόνσο, που είναι υπό ασφυκτική πίεση, δεν υπολογίζει μόνο στον Καρβαχάλ. Οι Βάσκοι του Ερνέστο Βαλβέρδε θέλουν να χτίσουν πάνω στη νίκη επί της Λεβάντε (0-2) και να ανέβουν από την έβδομη θέση που κατέχουν αυτή τη στιγμή.

 

sportfm.gr

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Ο ΑΠΟΕΛ έκανε 3-3 το 3-0 αλλά... παρέδωσε την κορυφή σε ΑΕΚ και Ομόνοια

Φούτσαλ

|

Category image

Ο Κένεθ Φαρίντ MVP της EuroLeague τον Νοέμβριο

EUROLEAGUE

|

Category image

Νέος αθλητικός διευθυντής της Παρτίζαν ο Ζάρκο Πάσπαλι

EUROLEAGUE

|

Category image

Έγινε ευάλωτος στα μετόπισθεν

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Πήρε προαγωγή και θα βρεθεί στο πλευρό του Φερστάπεν στη Red Bull ο Χατζάρ το 2026

AUTO MOTO

|

Category image

Mε το... σπαθί του

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Ο Γκαλινάρι ανακοίνωσε την αποχώρησή του

EUROLEAGUE

|

Category image

Ανακούφιση μεν αλλά και ένα καλό μάθημα

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Η υποδοχή του Golden Boy

Ελλάδα

|

Category image

H Ένωση μία από τις δέκα ευρωπαϊκές ομάδες που δεν πανηγύρισαν νίκη

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

|

Category image

Έρχεται να βρει κι άλλο χρήμα την Πάφο FC

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Νικηφόρο φινάλε για την Εθνική Νεανίδων Κ-19

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Με Τραμπ η κλήρωση για το Μουντιάλ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Κυκλοφορεί το βιβλίο «Με τους Θεούς του Ολύμπου» - Οι τρόποι διάθεσής του και τα έσοδα σε καλό σκοπό

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Eξακολουθεί ακόμα να είναι η δύναμη του

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ

|

Category image

Διαβαστε ακομη