LaLiga: Διήμερο με ντέρμπι Μπαρτσελόνα-Ατλέτικο και Μπιλμπάο-Ρεάλ

Οι τέσσερις ομάδες που θα λάβουν μέρος τον Ιανουάριο στο Σούπερ Καπ Ισπανίας, που θα διεξαχθεί στη Σαουδική Αραβία, θα δώσουν πρόωρα, σήμερα και αύριο, τα μεταξύ τους παιχνίδια για την 19η αγωνιστική της LaLiga.

Η Μπαρτσελόνα υποδέχεται απόψε την Ατλέτικο Μαδρίτης στο «Καμπ Νου» (22:00) και η Ρεάλ δοκιμάζεται την Τετάρτη (3/12, 20:00) στο «Σαν Μαμές» απέναντι στην Αθλέτικ Μπιλμπάο, σε δύο παιχνίδια που μπορεί να αλλάξουν -εκ νέου- το σκηνικό στις πρώτες θέσεις της κατάταξης.

Οι «μπλαουγκράνα», που εκμεταλλεύτηκαν τις γκέλες της Ρεάλ και είναι πλέον πρώτοι, θέλουν να δώσουν συνέχεια στο σερί τεσσάρων νικών στο πρωτάθλημα. O Xάνσι Φλικ έχει ξανά διαθέσιμους τους Πέδρι και Ντε Γιονγκ, ενώ αντίθετα θα λείψουν οι Φερμίν, Γκάβι και Αραούχο. Η Ατλέτικο παραμένει αήττητη μετά την πρεμιέρα και την προηγούμενη επίσκεψή της στη Βαρκελώνη, όπου έχασε 2-1 από την Εσπανιόλ και με νίκη θα πιάσει την «Μπάρτσα» στην κορυφή.

Η Ρεάλ, μετά από τρεις διαδοχικές εκτός έδρας ισοπαλίες που την έριξαν από την κορυφή, θέλει να αντιδράσει. O Τσάμπι Αλόνσο, που είναι υπό ασφυκτική πίεση, δεν υπολογίζει μόνο στον Καρβαχάλ. Οι Βάσκοι του Ερνέστο Βαλβέρδε θέλουν να χτίσουν πάνω στη νίκη επί της Λεβάντε (0-2) και να ανέβουν από την έβδομη θέση που κατέχουν αυτή τη στιγμή.

