Όπως ήρθε… φεύγει ο Τράφορντ από την Μάντσεστερ Σίτι

Το καλοκαίρι τον απέκτησε η Μάντσεστερ Σίτι. Τον χειμώνα που μας έρχεται ενδέχεται να τον πουλήσει. Οι «Πολίτες» επένδυσαν 27 εκατομμύρια λίρες για έναν παίκτη που εν τέλει δεν υπολογίζουν. Ο λόγος για τον τερματοφύλακα, Τζέιμς Τράφορντ.

Ο 23χρονος κίπερ εξαργύρωσε την εξαιρετική του πορεία στην Μπέρνλι με μια μεταγραφή καριέρας υπογράφοντας στους «Πολίτες». Βέβαια τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν όπως τα είχε ονειρευτεί.

Η αναπάντεχη έλευση του Ντοναρούμα άλλαξε τα δεδομένα. Ο Τράφορντ από βασικός λόγω της αποχώρησης του Έντερσον υποβιβάστηκε σε δεύτερος. Σε εναλλακτική επιλογή. Μπροστά του βρίσκεται ένας από τους καλύτερους στον κόσμο σε αυτή τη θέση. Λογικό η φανέλα του βασικού να βρίσκεται… σπίτι του Ιταλού. Λογικό όμως και ο Τράφορντ να αντιλαμβάνεται πως δεν θα έχει την πορεία που ονειρευόταν στην Σίτι.

Ο ταλαντούχος τερματοφύλακας επιθυμεί την παραχώρησή του όσο πιο άμεσα γίνεται. Ακόμη και τώρα μέσα στον χειμώνα. Θέλει να βρει νέα ομάδα. Έναν σύλλογο που να υπολογίζει στο ταλέντο του. Να αγωνίζεται βασικός και να αποκτά συνεχώς νέες εμπειρίες. Αυτός είναι ο στόχος του και η Μάντσεστερ Σίτι δεν μπορεί να τον ικανοποιήσει. Περιμένουμε να δούμε αν μέσα στον Γενάρη βρεθεί η ομάδα που θα δώσει τη λύση και στις δύο πλευρές. Πιθανότατα η εκλεκτή να βρεθεί εντός Premier League. Μιλάμε για έναν τερματοφύλακα ταλαντούχο που πιθανότατα τα επόμενα χρόνια θα βρίσκεται στη κορυφή!

