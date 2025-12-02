ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Νόϊερ: «Δεν έχω αποφασίσει ακόμη»

 Ο Μάνουελ Νόϊερ βαδίζει αισίως στο 39ο έτος της ζωής του και μετά από μία σπουδαία καριέρα με τα «χρώματα» της Μπάγερν Μονάχου, δεν έχει αποφασίσει εάν θα συνεχίσει ν΄αγωνίζεται με του Βαυαρούς.

Το συμβόλαιο του έμπειρου τερματοφύλακα θα λήξει τον Ιούνιο του 2026 και αναφερόμενος στο θέμα, ο Νόϊερ, δήλωσε χαρακτηριστικά στο «Sky Germany».

«Προτιμώ να πάρω τον χρόνο μου. Πρόκειται κυρίως για το να αφιερώσω χρόνο για να σκεφθώ πώς είναι το σώμα μου και ποιά είναι η κατάσταση της υγείας μου. Είναι συνετό να συνεχίσω; Πρέπει να αναβάλω αυτήν την απόφαση λίγο περισσότερο».

 

ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΔΙΕΘΝΗ

