Στη λίστα του Φλικ ο Ινάτσιο

Η Μπαρτσελόνα θέλει τον Ιανουάριο να ενισχύσει την αμυντική γραμμή της και σύμφωνα με την αθλητική εφημερίδα της Λισαβόνας «A Bola» εξετάζει την απόκτηση του Γκονσάλο Ινάτσιο από τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας. Ο 24χρονος Πορτογάλος διεθνής στόπερ είναι μια από τις επιλογές της διοίκησης της ισπανικής ομάδας και πιθανά να κινηθεί για την απόκτηση του στην προσεχή μεταγραφική περίοδο.

Ο Ινάτσιο έχει συμβόλαιο με την ομάδα της Λισαβόνας έως το καλοκαίρι του 2027 και έχει ρήτρα εξαγοράς στα 50 εκατ. ευρώ, ποσό που είναι έτοιμη να προσφέρει η ομάδα της Βαρκελόνης. Ο Γερμανός κόουτς παρακολουθεί τους τελευταίους μήνες τον Πορτογάλο διεθνή στόπερ και θεωρεί πως μπορεί ν' αποτελέσει μια αξιόπιστη λύση για τα μετόπισθεν των «μπλαουγκράνα».

ΑΠΕ-ΜΠΕ