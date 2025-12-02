ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ζήτησε μεταγραφή ο Καμαβινγκά, θέλει να παίξει στην Αγγλία

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Ζήτησε μεταγραφή ο Καμαβινγκά, θέλει να παίξει στην Αγγλία

Θέλει άλλες παραστάσεις ο γάλλος μέσος

Η Ρεάλ Μαδρίτης δεν αποκλείει πλέον την παραχώρηση του Εντουάρ Καμαβινγκά, παρά το γεγονός πως πρόσφατα επέκτεινε το συμβόλαιο του έως τον Ιούνιο του 2029. Ο Γάλλος διεθνής μέσος είναι δυσαρεστημένος από τον προπονητή του στη «βασίλισσα», ζήτησε να παραχωρηθεί τον Ιανουάριο, έχοντας προτάσεις από ομάδες της Premier League και συγκεκριμένα της Νιούκαστλ, της Μάντσεστερ Σίτι και της Λίβερπουλ, όπως σχετικά αναφέρει η αθλητική εφημερίδα της Μαδρίτης «ΑS». 

Ο 23χρονος Γάλλος διεθνής μέσος δεν είναι πλέον στα πλάνα του Τσάμπι Αλόνσο, μονολότι ο ίδιος το περασμένο καλοκαίρι εισηγήθηκε στη διοίκηση του ισπανικού συλλόγου ν' απορρίψει όλες τις προτάσεις. 

Σύμφωνα επίσης με την αγγλική ιστοσελίδα «Football Insider» ο Καμαβινγκά είναι δυσαρεστημένος από το γεγονός πως δεν είναι βασικός σε όλα τα ματς και έχει ζητήσει από τον μάνατζερ του να επισπεύσει τις διαδικασίες για να συνεχίσει την καριέρα του στο πρωτάθλημα της Αγγλίας στη χειμερινή μεταγραφική αγορά. Μάλιστα η ιστοσελίδα «Caught Offside» από την πλευρά της υποστηρίζει πως η Λίβερπουλ είναι έτοιμη να καταθέσει πρόταση 70 εκατ. ευρώ για να πάρει τα δικαιώματα του.

 

 

 

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Αποστολή επαναφοράς στον σωστό δρόμο

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Συνελήφθη πρώην διεθνής Άγγλος για απόπειρα βιασμού

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«Η Λίβερπουλ θέλει να πουλήσει τον Τσιμίκα μόλις ολοκληρωθεί ο δανεισμός του»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Νέα εποχή για την ασφάλεια στα γήπεδα – Η Κύπρος μέλος της Σύμβασης του Saint-Denis

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Συναρπαστική «μάχη» για τον κορυφαίο σκόρερ στην Ευρώπη

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Sold out το Παναθηναϊκός - Βαλένθια

EUROLEAGUE

|

Category image

Δείχνει στοιχεία μεγάλου φορ!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Η ευκαιρία της να ανακάμψει

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

|

Category image

LaLiga: Διήμερο με ντέρμπι Μπαρτσελόνα-Ατλέτικο και Μπιλμπάο-Ρεάλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Όπως ήρθε… φεύγει ο Τράφορντ από την Μάντσεστερ Σίτι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

(ΕΠ 4) After Derby: Η λαχτάρα που έγινε χαρά και η χαρά που έγινε κατήφεια

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Ο Σταφυλίδης έσβησε κεράκια και έστειλε το δικό του μήνυμα

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Futsal: Τα ζευγάρια της Α’ και Β’ Φάσης του Κυπέλλου

Φούτσαλ

|

Category image

Στη 17η θέση η Κάλια Αντωνίου στο Πανευρωπαϊκό

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Αυτό θα είναι το πρώτο παιχνίδι του Τεττέη με τον Παναθηναϊκό

Ελλάδα

|

Category image

Διαβαστε ακομη