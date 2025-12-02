Σκηνές χάους στη Νις: Οπαδοί επιτέθηκαν στους Μπογκά και Μοφί

Σε κρίση βρίσκεται η Νις, η οποία μετά την εκτός έδρας ήττα από τη Λοριάν, έτυχε… θερμής υποδοχής από τους οπαδούς της. Συγκεκριμένα, μια ομάδα οργανωμένων περίμενε την αποστολή στο προπονητικό με… άγριες διαθέσεις, καθώς αυτή ήταν η έκτη συνεχόμενη ήττα της σε όλες τις διοργανώσεις.

Περίπου 400 οπαδοί βρέθηκαν στις προπονητικές εγκαταστάσεις και ένας εξ αυτών μπήκε μέσα στο πούλμαν, απαιτώντας από τους παίκτες να κατέβουν και να δώσουν εξηγήσεις για την κακή πορεία της ομάδας.

Η κατάσταση ξέφυγε όταν ο εν λόγω οπαδός φέρεται να επιτέθηκε στον 28χρονο Ζερεμί Μπογκά, πρώην ποδοσφαιριστή της Τσέλσι, και στον συμπαίκτη του Τερέμ Μόφι, χτυπώντας τους και φτύνοντάς τους. Ο Μόφι κατάφερε να διαφύγει, ενώ ακόμη και ο αθλητικός διευθυντής του συλλόγου, Φλοριάν Μορίς, δέχθηκε χτυπήματα προτού απομακρυνθεί από την ασφάλεια.

«Ο σύλλογος κατανοεί την απογοήτευση από τις εμφανίσεις που απέχουν από τις αξίες μας. Ωστόσο, τα περιστατικά που σημειώθηκαν είναι απαράδεκτα. Πολλά μέλη του συλλόγου έγιναν στόχος. Η Νις τους στηρίζει πλήρως και καταδικάζει με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο αυτές τις πράξεις», ανέφερε η ομάδα σε ανακοίνωσή της.

sdna.gr