Ευκαιρία για τη Σίτι που δεν θέλει να τριτώσει το... κακό - Πρόγραμμα και βαθμολογία

Με στόχο να αφήσει πίσω τις διαδοχικές ήττες που γνώρισε στα τελευταία δύο παιχνίδια της (σ.σ. από τη Νιούκαστλ στο πρωτάθλημα και από τη Λεβερκούζεν στο Champions League), η Μάντσεστερ Σίτι υποδέχεται τη Λιντς στο πλαίσιο της 13ης αγωνιστικής της Premier League. Θέλει να βγει κερδισμένη μιας και την Κυριακή (30/11) είναι προγραμματισμένο το ντέρμπι κορυφής.

Από εκεί και πέρα, η Άστον Βίλα έχει θεωρητικά εύκολο έργο φιλοξενώντας την -ουραγό και χωρίς νίκη- Γουλβς στο Μπέρμιγχαμ, την ώρα που η Μπράιτον των Στέφανου Τζίμα και Μπάμπη Κωστούλα θα διεκδικήσει τη δεύτερη διαδοχική νίκη της στο πρωτάθλημα αντιμετωπίζοντας στο «Σίτι Γκράουντ» τη Νότιγχαμ Φόρεστ, η οποία θα παλέψει για το τρίτο σερί «τρίποντο».

Σάββατο 29/11

17:00 Μπρέντφορντ-Μπέρνλι

17:00 Μάντσεστερ Σίτι-Λιντς

17:00 Σάντερλαντ-Μπόρνμουθ

17:00 Έβερτον-Νιούκαστλ

22:00 Τότεναμ-Φούλαμ

Κυριακή 30/11

14:30 Κρίσταλ Πάλας-Μάντσεστερ Γ.

16:05 Άστον Βίλα-Γουλβς

16:05 Νότιγχαμ Φόρεστ-Μπράιτον

16:05 Γουέστ Χαμ-Λίβερπουλ

18:30 Τσέλσι-Άρσεναλ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 12 αγώνες)

Άρσεναλ 29

Τσέλσι 23

Μάντσεστερ Σίτι 22

Άστον Βίλα 21

Κρίσταλ Πάλας 20

Μπράιτον 19

Σάντερλαντ 19

Μπόρνμουθ 19

Τότεναμ 18

Μάντσεστερ Γ. 18

Έβερτον 18

Λίβερπουλ 18

Μπρέντφορντ 16

Νιούκαστλ 15

Φούλαμ 14

Νότιγχαμ Φόρεστ 12

Γουέστ Χαμ 11

Λιντς 11

Μπέρνλι 10

Γουλβς 2