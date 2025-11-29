Φλαμένγκο και Παλμέιρας λιγουρεύονται το στέμμα στο Copa Libertadores

Μια ομάδα από τη Βραζιλία θα σηκώσει το πιο πολυπόθητο τρόπαιο συλλόγου της Νότιας Αμερικής για έβδομη συνεχόμενη χρονιά, όταν η Φλαμένγκο και η Παλμέιρας-του Άμπελ Φερέιρα- θα αναμετρηθούν (23:00) στον τελικό του Copa Libertadores στο στάδιο Μονουμεντάλ της Λίμα.

Μία αναμέτρηση μεταξύ των δύο κορυφαίων ομάδων της Βραζιλίας. Η πρωτοπόρος Φλαμένγκο έχει προβάδισμα πέντε βαθμών έναντι της Παλμέιρας δύο αγωνιστικές περιόδους πριν το τέλος. Σε έναν αγώνα που και οι δύο ομάδες κυνηγούν την ιστορία. Η Αργεντινή είναι η χώρα με τους περισσότερους τίτλους. Η Ιντεπεντιέντε και η Μπόκα Τζούνιορς έχουν επτά και έξι τίτλους αντίστοιχα, ενώ η Ρίβερ Πλέιτ και η Εστουντιάντες έχουν κερδίσει από τέσσερις η καθεμία. Η Πενιάρολ της Ουρουγουάης έχει πέντε.

Το ερώτημα τώρα είναι ποια βραζιλιάνικη ομάδα θα γίνει η πρώτη που θα κερδίσει το Libertadores τέσσερις φορές; Η Παλμέιρας νίκησε τη Φλαμένγκο με 2-1 στο Μοντεβιδέο το 2021 μετά από ένα λάθος του Αντρέας Περέιρα, ο οποίος έχασε την κατοχή της μπάλας επιτρέποντας στον Ντέιβερσον να σκοράρει το νικητήριο γκολ στην παράταση. Σε ένα παιχνίδι της μοίρας, ο Περέιρα παίζει τώρα για την Παλμέιρας.

Η Φλαμένγκο θα αναζητήσει τη λύτρωση και ο χώρος διεξαγωγής μπορεί να της φέρει τύχη - το ίδιο στάδιο φιλοξένησε τον τελικό του Libertadores το 2019, όταν ο Γκαμπριέλ Μπαρμπόσα, γνωστός ως Γκαμπιγκόλ, σκόραρε δύο φορές στα τελευταία λεπτά σε μια διάσημη ανατροπή επί της Ρίβερ Πλέιτ.

Η Παλμέιρας

Η Παλμέιρας, υπό τον-πρώην προπονητή του ΠΑΟΚ Άμπελ Φερέιρα-, έχει φτάσει πλέον σε τρεις από τους τελευταίους έξι τελικούς του Libertadores. «Τα τελευταία πέντε χρόνια ήμασταν δύο φορές πρωταθλητές και δύο φορές δεύτεροι στο Βραζιλιάνικο Πρωτάθλημα. Υπάρχει μια φιλοδοξία και μια εσωτερική επιθυμία να κερδίσουμε αυτόν τον διαγωνισμό», δήλωσε ο Φερέιρα στην O’ Globo.

Η πορεία της ήταν εμφατική, καθώς σημείωσε ένα τέλειο ρεκόρ στον 7ο όμιλό τους, με έξι νίκες σε έξι αγώνες. Αφού νίκησε εύκολα την Ουνιβερσιτάριο και τη Ρίβερ, κατάφερε μια ανατροπή στα ημιτελικά, ανατρέποντας το 3-0 του πρώτου αγώνα εναντίον της LDU Κίτο με μια εκπληκτική νίκη 4-0 εντός έδρας. Ο αρχηγός της Παραγουάης, Γκουστάβο Γκόμεζ, ηγείται της άμυνας, ενώ ο Βραζιλιάνος Βίτορ Ρόκε και ο Αργεντινός Χουάν «Φλάκο» Λόπεζ — ο οποίος έχει πετύχει επτά γκολ στη διοργάνωση — ηγούνται της επίθεσης.

Η Φλαμένγκο

Η Φλαμένγκο, με επικεφαλής τον πρωτοεμφανιζόμενο προπονητή Φιλίπε Λουίς, γινόταν πιο δυνατή με κάθε γύρο. Αφού τερμάτισε δεύτερη στον 3ο όμιλο, νίκησε την Ιντερνασιονάλ με 3-0 σε δύο αγώνες, νίκησε την Εστουδιάντες με 4-2 στα πέναλτι χάρη στην ηρωική δράση του τερματοφύλακα Αουγκουστίν Ρόσι και επιβεβαίωσε την πρόκρισή της στον τελικό, νικώντας την Ρασίνγκ με συνολικό σκορ 1-0.

«Όσο πιο αγχωτικά γίνονται τα πράγματα, τόσο πιο απαιτητική γίνεται η δουλειά μου και τόσο περισσότερο την απολαμβάνω», δήλωσε ο Λουίς στους δημοσιογράφους. «Το δύσκολο θα είναι όταν δεν θα βιώνω πλέον αυτές τις στιγμές. Είναι προνόμιο», πρόσθεσε.

Η Φλαμένγκο έχει επιδείξει κάτι περισσότερο από απλό ταλέντο. Έχει δείξει συναισθηματικό έλεγχο, αμυντική σταθερότητα και εμπειρία. Ο Ουρουγουανός , Τζορτζιάν ντε Αρασκαέτα, έφτασε στον τέταρτο τελικό του με τον σύλλογο από τότε που υπέγραψε το 2019. Μαζί του βρίσκονται εξαιρετικοί παίκτες όπως οι Βραζιλιάνοι επιθετικοί Ζορζίνιο και Έβερτον, και ο εξτρέμ του Ισημερινού, Γκονζάλο Πλάτα.