Υπέγραψε το νέο συμβόλαιο ο Πάτσο

Την επέκταση της συνεργασίας της με τον Γουίλιαν Πάτσο ανακοίνωσε η διοίκηση της Παρί Σεν Ζερμέν για ένα ακόμη χρόνο, μέχρι το καλοκαίρι του 2030, καθώς θέλησε να κρατήσει μακριά του το «φλερτ» ομάδων από την Αγγλία και Γερμανία.

Ο 24χρονος διεθνής κεντρικός μπακ από τον Ισημερινό αγωνίζεται στους πρωταθλητές Ευρώπης από το 2024, όταν και αποκτήθηκε από την Αϊντραχτ Φρανκφούρτης, και από τότε είναι βασικό στέλεχος της ενδεκάδας.

Σύμφωνα με την εφημερίδα «Le Parisien» ο μάνατζερ του είχε συγκεκριμένες προτάσεις από την Αγγλία και γι' αυτό η διοίκηση της ομάδας του Παρισιού έσπευσε να τον «δέσει» με νέο συμβόλαιο.

ΑΠΕ-ΜΠΕ