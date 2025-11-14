ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Προκριματικά πράξη.... δεύτερη - Τα «φώτα» στη Βαρσοβία

Με έξι αγώνες συνεχίζεται η δράση στα προκριματικά του Μουντιάλ, με τις περισσότερες προκρίσεις να έχουν κριθεί - Τα «φώτα» στη Βαρσοβία

Δράση σε τρεις ομίλους σήμερα Παρασκευή (14/11) και έξι αγώνες στο... μενού. Στις 19:00 η Φινλανδία υποδέχεται τη Μάλτα, θέλοντας να εξαντλήσει τις (ελάχιστες) πιθανότητες πρόκρισής της, με τους νησιώτες να έχουν αποκλειστεί.

Για τον ίδιο όμιλο, το μεγάλο παιχνίδι της αγωνιστικής στη Βαρσοβία (21:45) μεταξύ Πολωνίας και Ολλανδίας, με τους «Οράνιε» σε περίπτωση που δεν ηττηθούν να σφραγίζουν το εισιτήριο για το Μουντιάλ.

Το Κροατία- Νησιά Φερόε (21:45) πιθανότατα θα κρίνει τις τρεις πρώτες θέσεις του 12ου ομίλου, με το Γιβραλτάρ - Μαυροβούνιο να μην έχει βαθμολογικό ενδιαφέρον στον ίδιο όμιλο.

Ματς που θα ξεκαθαρίσει πολλά και το Σλοβακία-Βόρεια Ιρλανδία (21:45), με τους Γερμανούς να σφραγίζουν εν πολλοίς την πρόκριση στο πριγκιπάτο του Λουξεμβούργου.

Αναλυτικά το σημερινό (14/11) πρόγραμμα:

1ος όμιλος

21:45 Λουξεμβούργο - Γερμανία

21:45 Σλοβακία - Βόρεια Ιρλανδία

7ος όμιλος

19:00 Φινλανδία - Μάλτα

21:45 Πολωνία - Ολλανδία

12ος όμιλος

21:45 Κροατία - Νησιά Φερόε

21:45 Γιβραλτάρ - Μαυροβούνιο

