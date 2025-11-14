Προκριματικά πράξη.... δεύτερη - Τα «φώτα» στη Βαρσοβία
Με έξι αγώνες συνεχίζεται η δράση στα προκριματικά του Μουντιάλ, με τις περισσότερες προκρίσεις να έχουν κριθεί - Τα «φώτα» στη Βαρσοβία
Δράση σε τρεις ομίλους σήμερα Παρασκευή (14/11) και έξι αγώνες στο... μενού. Στις 19:00 η Φινλανδία υποδέχεται τη Μάλτα, θέλοντας να εξαντλήσει τις (ελάχιστες) πιθανότητες πρόκρισής της, με τους νησιώτες να έχουν αποκλειστεί.
Για τον ίδιο όμιλο, το μεγάλο παιχνίδι της αγωνιστικής στη Βαρσοβία (21:45) μεταξύ Πολωνίας και Ολλανδίας, με τους «Οράνιε» σε περίπτωση που δεν ηττηθούν να σφραγίζουν το εισιτήριο για το Μουντιάλ.
Το Κροατία- Νησιά Φερόε (21:45) πιθανότατα θα κρίνει τις τρεις πρώτες θέσεις του 12ου ομίλου, με το Γιβραλτάρ - Μαυροβούνιο να μην έχει βαθμολογικό ενδιαφέρον στον ίδιο όμιλο.
Ματς που θα ξεκαθαρίσει πολλά και το Σλοβακία-Βόρεια Ιρλανδία (21:45), με τους Γερμανούς να σφραγίζουν εν πολλοίς την πρόκριση στο πριγκιπάτο του Λουξεμβούργου.
Αναλυτικά το σημερινό (14/11) πρόγραμμα:
1ος όμιλος
21:45 Λουξεμβούργο - Γερμανία
21:45 Σλοβακία - Βόρεια Ιρλανδία
7ος όμιλος
19:00 Φινλανδία - Μάλτα
21:45 Πολωνία - Ολλανδία
12ος όμιλος
21:45 Κροατία - Νησιά Φερόε
21:45 Γιβραλτάρ - Μαυροβούνιο
