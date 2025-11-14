Το «Άνφιλντ» δεν θα φιλοξενήσει κανένα παιχνίδι του Euro 2028 - Ποιος είναι ο λόγος

Το Euro 2028, θα διεξαχθεί σε Αγγλία, Ιρλανδία, Σκωτία και Ουαλία, με τις σημαντικές ημερομηνίες της διοργάνωσης, να γίνονται γνωστές, την περασμένη Τετάρτη (12/11).

Η έναρξη του τουρνουά, θα πραγματοποιηθεί στις 9 Ιουνίου, ενώ ο μεγάλος τελικός, ακριβώς έναν χρόνο αργότερα, στις 9 Ιουλίου, στο «Γουέμπλεϊ».

Μεταξύ των γηπέδων που θα φιλοξενήσουν αναμετρήσεις της κορυφαίας ευρωπαϊκής εθνικής διοργάνωσης, είναι το «Τότεναμ Χότσπερ Στέιντιουμ», το «Έτιχαντ», το «Βίλα Παρκ», το «Σεντ Τζέιμς Παρκ» και η νέα έδρα της Έβερτον, το «Χιλ Ντίκινσον Στέιντιουμ».

Μεγάλη έκπληξη προκαλεί το γεγονός, ότι στην εν λόγω λίστα, δεν υπάρχει ένα από τα κορυφαία γήπεδα της Αγγλίας, το «Άνφιλντ». Το φημισμένο γήπεδο της Λίβερπουλ, δεν θα φιλοξενήσει κανένα παιχνίδι του Euro, παρά το γεγονός ότι η χωρητικότητα του, ξεπερνά τις 60.000 θέσεις, εξαιτίας ενός πρωτοφανούς λόγου.

Η έδρα της κατόχου της Premier League, δεν πληροί τις προϋποθέσεις, καθώς δεν έχει τις απαιτούμενες διαστάσεις, οι οποίες είναι 105 επί 68, με το μήκος του «Άνφιλντ», να είναι 101 μέτρα, καθιστώντας ανέφικτο, να γίνει κάποιο παιχνίδι του Euro στο εν λόγω γήπεδο.

athletiko.gr