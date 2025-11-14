ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Το «Άνφιλντ» δεν θα φιλοξενήσει κανένα παιχνίδι του Euro 2028 - Ποιος είναι ο λόγος

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Το «Άνφιλντ» δεν θα φιλοξενήσει κανένα παιχνίδι του Euro 2028 - Ποιος είναι ο λόγος

Παρά το γεγονός ότι το Euro 2028 θα διεξαχθεί μεταξύ άλλων, στην Αγγλία, καμία αναμέτρηση δεν θα λάβει χώρα σε ένα από τα κορυφαία γήπεδα της, στο «Άνφιλντ».

Το Euro 2028, θα διεξαχθεί σε Αγγλία, Ιρλανδία, Σκωτία και Ουαλία, με τις σημαντικές ημερομηνίες της διοργάνωσης, να γίνονται γνωστές, την περασμένη Τετάρτη (12/11).

Η έναρξη του τουρνουά, θα πραγματοποιηθεί στις 9 Ιουνίου, ενώ ο μεγάλος τελικός, ακριβώς έναν χρόνο αργότερα, στις 9 Ιουλίου, στο «Γουέμπλεϊ».

Μεταξύ των γηπέδων που θα φιλοξενήσουν αναμετρήσεις της κορυφαίας ευρωπαϊκής εθνικής διοργάνωσης, είναι το «Τότεναμ Χότσπερ Στέιντιουμ», το «Έτιχαντ», το «Βίλα Παρκ», το «Σεντ Τζέιμς Παρκ» και η νέα έδρα της Έβερτον, το «Χιλ Ντίκινσον Στέιντιουμ».

Μεγάλη έκπληξη προκαλεί το γεγονός, ότι στην εν λόγω λίστα, δεν υπάρχει ένα από τα κορυφαία γήπεδα της Αγγλίας, το «Άνφιλντ». Το φημισμένο γήπεδο της Λίβερπουλ, δεν θα φιλοξενήσει κανένα παιχνίδι του Euro, παρά το γεγονός ότι η χωρητικότητα του, ξεπερνά τις 60.000 θέσεις, εξαιτίας ενός πρωτοφανούς λόγου.

Η έδρα της κατόχου της Premier League, δεν πληροί τις προϋποθέσεις, καθώς δεν έχει τις απαιτούμενες διαστάσεις, οι οποίες είναι 105 επί 68, με το μήκος του «Άνφιλντ», να είναι 101 μέτρα, καθιστώντας ανέφικτο, να γίνει κάποιο παιχνίδι του Euro στο εν λόγω γήπεδο.

athletiko.gr 

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Ήττα της Εθνικής Ελπίδων με τεσσάρα από το Κόσοβο

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Ο Μπαπέ ακολουθεί τον Πελέ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Στην κορυφή του ΝΒΑ MVP Ladder ο Γιόκιτς, έχασε μία θέση ο Γιάννης

NBA

|

Category image

Ρούντι για Φαρίντ: «Τεράστιος παίκτης και φοβερός άνθρωπος»

EUROLEAGUE

|

Category image

Έτοιμη η Εθνική, χωρίς κανένα πρόβλημα

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Ο Αυγουστή δεν υπήρχε περίπτωση, ο Κέρκεζ υπογράφει σύντομα!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Γιοβάνοβιτς: «Η απογοήτευση θα κάνει αυτή την Εθνική πιο δυνατή»

Ελλάδα

|

Category image

Δεν μπήκαν στο... πετσί

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Στα ημιτελικά του ATP Finals 2025 ο Γιανίκ Σίνερ!

Τένις

|

Category image

Στο Νο70 της Παγκόσμιας Κατάταξης ανέβηκε ο Τζουντόκα Πέτρος Χριστοδουλίδης

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

«Νιώθω σαν στο σπίτι μου»

ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ

|

Category image

Mάντζιος: «Δεν είναι άτρωτη η Αυστρία, θα διεκδικήσουμε το θετικό αποτέλεσμα»

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Το βράδυ της Κυριακής (16/11) η συνέντευξη του Γιάννη Αλαφούζου

Ελλάδα

|

Category image

Επαγγελματικό συμβόλαιο στον Θεοφάνη Αρέστη

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Ντεσάμπ: «Υπερηφάνεια για την πρόκριση στο Μουντιάλ»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη