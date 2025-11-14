IFAB: Δύο διαιτητές και κατάργηση βοηθών

O πρώην διεθνής διαιτητής και εκπρόσωπος της IFAB, Ντέιβιντ Ελερέι, μετά την ολοκλήρωση της σημερινής (13/11) συνάντησης στη Φρανκφούρτη, στο πλαίσιο των εργασιών της European Football Clubs (EFC), ανακοίνωσε ορισμένες από τις προτάσεις που θα συζητηθούν στις ομάδες εργασίας της EFC και που, στη συνέχεια, θα υποβληθούν για εξέταση και απόφαση στην εκτελεστική επιτροπή της UEFA.

Μεταξύ αυτών, με το VAR να βρίσκεται στην κορυφή, τέσσερις καινοτομίες πρόκειται να συζητηθούν προκειμένου να εισαχθούν στο μέλλον:

1. Το πρωτόκολλο VAR πρέπει να υποστεί αλλαγές όσον αφορά το εύρος των σοβαρών σφαλμάτων, με την συμπερίληψη και άλλων θεμάτων στο πεδίο της ευθύνης του.

2. Δύο διαιτητές στο γήπεδο και κατάργηση των βοηθών διαιτητών, ιδέα που μπορεί να προχωρήσει όταν υπάρξει αυτοματοποίηση και τεχνολογική εξέλιξη που θα επιτρέπει να αποφασίζεται αν η μπάλα είναι εντός ή εκτός των τεσσάρων γραμμών σε οποιαδήποτε περίσταση του παιχνιδιού.

3. Μέτρηση του χρόνου για τις επαναφορές από τα πλάγια άουτ, όπως συμβαίνει με τους τερματοφύλακες και την επαναφορά της μπάλας.

4. Εισαγωγή μέτρων για να αποτρέπεται ο τερματοφύλακας να χάνει χρόνο με υποτιθέμενους τραυματισμούς.

Πηγή: ΑΠΕ