Κίνδυνος μαζικών υποβιβασμών και ισόβιων αποκλεισμών από τις αποκαλύψεις στην Τουρκία για παράνομα στοιχήματα

Η μεγαλύτερη κρίση του τουρκικού ποδοσφαίρου

Σοκ προκαλούν οι αποκαλύψεις που έρχονται από την Τουρκία σχετικά με την υπόθεση των παράνομων στοιχημάτων, μια υπόθεση που ήδη έχει οδηγήσει σε διώξεις διαιτητών και ποδοσφαιριστών και φαίνεται πως εξελίσσεται σε σκάνδαλο τεράστιων διαστάσεων. Τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για «τσουνάμι» που απειλεί να σαρώσει το ποδόσφαιρο της χώρας, καθώς η έρευνα περνά πλέον στην πιο κρίσιμη φάση της, αγγίζοντας όχι μόνο τους αθλητές και τους διαιτητές, αλλά και τους παράγοντες, τους προπονητές και τους ίδιους τους προέδρους των συλλόγων.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου της Τουρκίας (TFF) ετοιμάζεται να δώσει στη δημοσιότητα στοιχεία που εμπλέκουν διοικούντες ομάδων σε παράνομο στοιχηματισμό, ακόμη και στις ίδιες τις ομάδες τους. Αν οι καταγγελίες αυτές επιβεβαιωθούν, οι συνέπειες δεν θα περιοριστούν σε ατομικές ποινές, αλλά θα επεκταθούν σε ολόκληρους συλλόγους, με τον υποβιβασμό να αποτελεί το πιο βαρύ σενάριο.

Η έρευνα έχει χωριστεί σε τρεις φάσεις. Στην πρώτη, στο στόχαστρο μπήκαν οι διαιτητές: από τους 152 που βρέθηκαν να στοιχηματίζουν ενεργά, οι 149 τιμωρήθηκαν με αποκλεισμό από 8 έως 12 μήνες. Στη δεύτερη φάση, η έρευνα επικεντρώθηκε στους ποδοσφαιριστές, με περισσότερους από 1.000 να παραπέμπονται στο Πειθαρχικό Όργανο Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου. Ανάμεσά τους βρίσκονται 27 παίκτες της Super Lig, δεκάδες από τις μικρότερες κατηγορίες, αλλά και επαγγελματίες εκτός πρωταθλήματος. Η τρίτη φάση, που χαρακτηρίζεται ήδη ως η πιο καταστροφική, αφορά τα υψηλότερα επίπεδα εξουσίας: προπονητές, προέδρους, παράγοντες και μάνατζερ.

Η TFF έχει ξεκαθαρίσει ότι οι νέες διώξεις δεν θα βασιστούν στο άρθρο 57 του Πειθαρχικού Κανονισμού, που αφορά τον στοιχηματισμό, αλλά στο άρθρο 56, το οποίο προβλέπει ποινές για αλλοίωση αποτελέσματος αγώνα. Το άρθρο αυτό είναι σαφές: Όποιος επηρεάζει το αποτέλεσμα ή τη ροή ενός αγώνα κατά τρόπο αντίθετο προς τον νόμο ή την αθλητική δεοντολογία τιμωρείται με ισόβιο αποκλεισμό. Αν οι παραβάτες είναι διοικούντες συλλόγου, τότε ολόκληρη η ομάδα υποβιβάζεται στην αμέσως κατώτερη κατηγορία. Σε περιπτώσεις σοβαρής παραβίασης, προβλέπεται αφαίρεση τουλάχιστον 12 βαθμών, ενώ αν αποδειχθεί ότι η πράξη συνδέεται με στοιχηματισμό, η ποινή θεωρείται ακόμη πιο βαριά.

Η υπόθεση της Εγιουπσπόρ αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα. Ο πρόεδρος της ομάδας, Μουράτ Οζκάγια, συνελήφθη από τις Αρχές της Κωνσταντινούπολης με την κατηγορία της χειραγώγησης αποτελεσμάτων. Η TFF αναμένει την επίσημη έκδοση κατηγορητηρίου για να τον παραπέμψει στην Επιτροπή Δεοντολογίας. Αν τα στοιχεία επιβεβαιωθούν, η Εγιουπσπόρ κινδυνεύει με υποβιβασμό, ενώ η υπόθεση θα εξεταστεί από το Πειθαρχικό Όργανο και, σε περίπτωση έφεσης, από το Αθλητικό Διαιτητικό Δικαστήριο.

Οι αποκαλύψεις αυτές έχουν προκαλέσει τεράστιο πλήγμα στην αξιοπιστία του τουρκικού ποδοσφαίρου. Τα μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για τη μεγαλύτερη κρίση των τελευταίων δεκαετιών, με τον κίνδυνο να υπάρξουν μαζικοί υποβιβασμοί ομάδων και διά βίου αποκλεισμοί παραγόντων και προπονητών. Η φράση που κυκλοφορεί στα τουρκικά ΜΜΕ είναι χαρακτηριστική: «Δεν έρχεται κύμα, έρχεται τσουνάμι».

 

