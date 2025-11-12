ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Δημοσιευτηκε:

«Πολύ κοντά στην ανανέωση με τη Μίλαν ο Μόντριτς»

Η Μίλαν βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με τον Λούκα Μόντριτς για την ανανέωση του συμβολαίου του

Παρά το γεγονός ότι πλησιάζει τα 41 του χρόνια, ο Κροάτης μαέστρος αποδεικνύει πως η ηλικία δεν αποτελεί εμπόδιο. Από τη στιγμή που φόρεσε τη φανέλα των «Ροσονέρι» το περασμένο καλοκαίρι, έχει προσφέρει εμπειρία, σταθερότητα και ποιότητα στο παιχνίδι της ομάδας, καθιερώνοντάς τον ως βασικό σε όλες σχεδόν τις αναμετρήσεις πρωταθλήματος.

Σύμφωνα με τη Gazzetta dello Sport, η συμφωνία βρίσκεται ένα βήμα πριν την ολοκλήρωση και αναμένεται να «κλειδώσει» την άνοιξη, εξασφαλίζοντας στον Μόντριτς τουλάχιστον ακόμη μία χρονιά στο Σαν Σίρο.

Ο πολύπειρος μέσος έχει ήδη συμπληρώσει σχεδόν 1.000 αγωνιστικά λεπτά με τη Μίλαν, έχοντας σημειώσει 1 γκολ και 2 ασίστ, ενώ έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη του τεχνικού επιτελείου με την αδιάκοπη ενέργεια και τη διορατικότητά του στο γήπεδο. Η πρόταση για ανανέωση θεωρείται, λοιπόν, απολύτως φυσική εξέλιξη.

Στο μυαλό του Μόντριτς παραμένει, ωστόσο, και η εθνική ομάδα της Κροατίας. Ο αρχηγός της θέλει να ενισχύσει τη χώρα του στο Παγκόσμιο Κύπελλο του ερχόμενου καλοκαιριού σε ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά — κάτι που φαίνεται εφικτό, καθώς η Κροατία βρίσκεται στην κορυφή του ομίλου της και χρειάζεται μόλις έναν βαθμό στα τελευταία δύο ματς με Νήσους Φερόε και Μαυροβούνιο για να «σφραγίσει» και επίσημα την πρόκριση.

 

Πηγή: sdna.gr

 

