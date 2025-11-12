Ο Μπαπέ πιo... δίκαια ακριβοπληρωμένος ποδοσφαιριστής

Ο Κιλιάν Μπαπέ κυριαρχεί στην κατάταξη των ποδοσφαιριστών που απολαμβάνουν... δικαίως τους υψηλότερους μισθούς στον κόσμο, με εκτίμηση 22,8 εκατομμυρίων ευρώ μεικτά ως ετήσιες απολαβές, σύμφωνα με το CIES Football Observatory (διεθνές κέντρο αθλητικών ερευνών, που εδρεύει στην πόλη Νοσατέλ της Ελβετίας και δημιουργήθηκε σε συνεργασία με την FIFA).

Αυτή η ανάλυση βασίζεται σε ένα στατιστικό μοντέλο που λαμβάνει υπ' όψιν διάφορα αθλητικά κριτήρια, συμπεριλαμβανομένου του χρόνου παιχνιδιού, του επιπέδου των αγώνων και του ποσοστού θητείας τον τελευταίο χρόνο, καθώς επίσης και την θέση που κατέλαβε ο παίκτης. Ο Μοχάμεντ Σαλάχ και ο Τζουντ Μπέλινγχαμ συμπληρώνουν το άτυπο βάθρο των πιο καλοπληρωμένων παικτών σύμφωνα με αυτές τις παραμέτρους.

Η μελέτη δείχνει επίσης ότι οι ιδιαίτερα οι κεντρικοί και οι πλάγιοι επιθετικοί, βρίσκονται στην κορυφή της κατάταξης. Μεταξύ των άλλων θέσεων, ο Τιμπό Κουρτουά είναι ο κορυφαίος τερματοφύλακας, ο Βίρτζιλ φαν Ντάικ κυριαρχεί στους κεντρικούς αμυντικούς, ο Ασράφ Χακίμι στους πλάγιους αμυντικούς, ο Ζοάο Νέβες στους μέσους και ο Ντομινίκ Σομποζλάι είναι δεύτερος μετά τον Μπέλιγχαμ στους μεσοεπιθετικούς.

Η κορυφαία 10άδα, αποτελείται από τους εξής ποδοσφαιριστές:

Κιλιάν Μπαπέ (Ρεάλ Μαδρίτης) : 22,8 εκατομμύρια ευρώ

Μοχάμεντ Σαλάχ (Λίβερπουλ) : 17,9

Τζουντ Μπέλιγχαμ (Ρεάλ Μαδρίτης) : 17,5

Ζοάο Νέβες (Παρί ΣΖ) : 17,3

Ντομινίκ Σομποζλάϊ (Λίβερπουλ) : 17,1

Ουσμάν Ντεμπελέ (Παρί ΣΖ) : 16,9

Χουλιάν Αλβαρες (Ατλέτικο Μαδρίτης): 16,9

Λαουτάρο Μαρτίνεθ (Ίντερ) : 16,7

Λαμίν Γιαμάλ (Μπαρτσελόνα) : 16,7

Βινίσιους (Ρεάλ Μαδρίτης) : 16,2