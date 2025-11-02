Σλοτ: «Η υποστήριξη των φιλάθλων της Λίβερπουλ είναι πολύ σημαντική»

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Η υποστήριξη των φιλάθλων μας σήμαινε πολλά για εμάς, ειδικά σε μια κακή περίοδο για εμάς. Όταν βρίσκεσαι σε μια δύσκολη κατάσταση ως σύλλογος, ως ομάδα, αυτό είναι κάτι που κάνει αυτόν τον σύλλογο ξεχωριστό.

Νομίζω ότι δεν ξεχνούν αν έχεις υπάρξει μέρος κάτι ξεχωριστού και σε βοηθούν, ειδικά αν τα πράγματα είναι δύσκολα. Και αυτό ήταν τις τελευταίες εβδομάδες. Τα πράγματα ήταν δύσκολα».

sdna.gr