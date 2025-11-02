ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Επιτέλους νίκη για τη Λίβερπουλ!

Στις 4 σταμάτησε το σερί με τις ήττες της Λίβερπουλ καθώς οι Reds με σκόρερ ξανά τον Σαλάχ επιβλήθηκαν με 2-0 της Άστον Βίλα στο Anfield.

Τόσα ματς χωρίς βαθμό ήταν μεγάλο πλήγμα για ένα μέγεθος όπως η Λίβερπουλ και η ομάδα του Άρνε Σλοτ έβγαλε τελικά αντίδραση κόντρα στην Άστον Βίλα, την οποία λύγισε εντός έδρας. Οι Reds πήραν ξανά γκολ από τον Σαλάχ και ασίστ από τον φανταστικό, Σόμποζλαϊ, και με το 2-0 ανέβηκαν στην 3η θέση της βαθλολογίας και επέστρεψαν στο -7 από την κορυφή και την Άρσεναλ.

Στο πρώτο μέρος η Βίλα έδειξε γιατί τρέχει ένα τόσο καλό σερί. Στο 6’ ο Ρότζερς έκανε το σουτ εκτός περιοχής και η μπάλα πήγε στο δοκάρι και αφού ο Ρόμπερτσον δεν έκανε το βολέ από την κεφαλιά του Σόμποζλαϊ, στο 19’ οι φιλοξενούμενοι είχαν και νέο δοκάρι, αυτή τη φορά με τον Κας να βλέπει τον Μαμαρντασβίλι να αποκρούει και την μπάλα να πηγαίνει στο σίδερο.

Στο 23’ ο Σόμποζλαϊ έκλεψε αλλά στο καθαρό τετ-ατετ νικήθηκε από τον Μαρτίνες, για να πληρώσει τελικά την επιμονή της να παίξει από την άμυνα η Βίλα στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους όταν ο Μαρτίνες έδωσε στον… Σαλάχ και εκείνος έγραψε το 1-0.

Όπως συμβαίνει πολλές φορές σε αυτές τις περιπτώσεις, ένα γεμάτο πρώτο μέρος, ακολουθεί ένα με πολύ χαμηλό ρυθμό. Στο 58’ το σουτ του Γκράβενμπερχ κόντραρε και πήγε στα δίχτυα για το 2-0 και από εκείνο το σημείο η Λίβερπουλ είχε τον τρόπο να ελέγξει το ματς, να κάνει συντήρηση δυνάμεων ενόψει Ρεάλ στο Champions League και να κρατήσει την πολύτιμη νίκη.

Διαβαστε ακομη