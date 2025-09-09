Εποχή Ποστέκογλου στη Φόρεστ

Ο Άντζε Ποστέκογλου πρόκειται να προσληφθεί ως ο νέος προπονητής της Νότιγχαμ Φόρεστ μετά την απομάκρυνση του Νούνο Εσπίριτο Σάντο από τα καθήκοντά του, σύμφωνα με τον Ντέιβιντ Όρνσταϊν.

Ο διορισμός του αναμένεται να επιβεβαιωθεί μέσα στις επόμενες 24 ώρες, με τον Ποστέκογλου να βρίσκεται στον πάγκο για την αναμέτρηση της Φόρεστ με την Άρσεναλ στην Premier League το Σάββατο, ενώ μαζί του θα βρεθούν και αρκετά μέλη του πρώην προπονητικού του επιτελείου στην Τότεναμ.

Ο 60χρονος Ελληνό- Αυστραλός αναδείχθηκε σε βασικό υποψήφιο για να διαδεχθεί τον Νούνο στο Σίτι Γκραουντ, έχοντας αποχωρήσει από την Τότεναμ τον Ιούνιο — λίγες εβδομάδες μετά την κατάκτηση του τίτλου στο Europa League με τον σύλλογο του βόρειου Λονδίνου.

Ο Ποστέκογλου είναι εκτός πάγκων από τότε που έφυγε από την Τότεναμ. Είχε επαφές με την Αλ Αχλί, η οποία τον θεωρούσε υποψήφιο για αλλαγή προπονητή, αλλά η υπόθεση δεν προχώρησε, ενώ επικοινώνησε μαζί του και η Μπρέντφορντ — που τελικά διόρισε τον Κιθ Άντριους — για την αντικατάσταση του Τόμας Φρανκ το καλοκαίρι.

Η απόλυσή του ήρθε αφού είχε οδηγήσει την ομάδα του βόρειου Λονδίνου στον πρώτο της μεγάλο τίτλο ύστερα από 17 χρόνια, με τη νίκη επί της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στον τελικό του Europa League. Ωστόσο, ο σύλλογος τερμάτισε στη 17η θέση του πρωταθλήματος και το σύνολο των 22 ηττών του ήταν το μεγαλύτερο που σημειώθηκε από οποιαδήποτε ομάδα που δεν υποβιβάστηκε σε μια σεζόν 38 αγωνιστικών στην Premier League.

Ο Νούνο είχε οδηγήσει τη Φόρεστ στην έβδομη θέση την περσινή σεζόν, εξασφαλίζοντας την πρόκριση στο Europa League μετά την υποβίβαση της Κρίσταλ Πάλας στο Conference League — την πρώτη φορά που η Φόρεστ θα αγωνιστεί στην Ευρώπη έπειτα από 30 χρόνια.

Το Athletic ανέφερε στις 23 Αυγούστου ότι είχε σημειωθεί σοβαρή ρήξη μεταξύ του Νούνο και του νέου παγκόσμιου επικεφαλής ποδοσφαίρου της Φόρεστ, Έντου, με τη σχέση τους να βρίσκεται σε ενδεχομένως ανεπανόρθωτη κατάσταση.

Η εσωτερική σύγκρουση συνεχιζόταν εδώ και μήνες, διάστημα κατά το οποίο ο Νούνο μιλούσε ανοιχτά στα ΜΜΕ για τη σχέση του με τον ιδιοκτήτη της Φόρεστ, Βάγγελη Μαρινάκη, λέγοντας πριν από τον αγώνα της ομάδας με την Κρίσταλ Πάλας ότι είχε «αλλάξει» και πως δεν ήταν «τόσο κοντά».

Ο Νούνο είχε επίσης εκφράσει τη δυσαρέσκειά του για τις καλοκαιρινές μεταγραφές του συλλόγου, λέγοντας ότι ήταν «πολύ ανήσυχος» για το ρόστερ του παραμονές της νέας σεζόν. Ο σύλλογος κινήθηκε γρήγορα τις επόμενες εβδομάδες για να ολοκληρώσει μια μεταγραφή-ρεκόρ για τον Ομάρι Χάτσινσον από την Ίπσουιτς Τάουν, ενώ απέκτησε επίσης τους Τζέιμς Μακατί, Αρνό Καλιμουεντό και Ντάγκλας Λουίζ μεταξύ των 13 καλοκαιρινών του προσθηκών.