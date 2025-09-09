Οι 15 κανόνες που έχει επιβάλλει ο Ρονάλντο στην οικογένειά του

Τους δικούς του κανόνες έχει θέσει ο Κριστιάνο Ρονάλντο στην οικογένειά του, με σκοπό να ζουν όλοι αρμονικά και χωρίς να δημιουργούνται προβλήματα. Η ιστοσελίδα «AOL» αποκάλυψε κάποια πράγματα που έχει συμφωνήσει ο Πορτογάλος ποδοσφαιριστής με την μέλλουσα σύζυγό του Χεορχίνα και τα παιδιά τους, ώστε να υπάρχει μια ομαλή συμβίωση.



Για αρχή, ο Κριστιάνο έχει ξεκαθαρίσει πως το ποδόσφαιρο κατέχει πολύ σημαντική θέση και ιδιαίτερα για τον μεγαλύτερο γιό του, τον οποίο προτρέπει να προπονείται αρκετές ώρες μέσα στη μέρα, ενώ ο 40χρονος έχει αναφέρει πως πιστεύει πως ο Κριστιάνο Τζούνιορ θα γίνει καλύτερος από τον ίδιο.

Ο επόμενος κανόνας αφορά την υγιεινή διατροφή. Στο σπίτι του Ρονάλντο δεν θα βρει ποτέ κανείς κανένα αναψυκτικό, αλλά ούτε και junk food, με την οικογένεια να προτιμάει φρούτα, λαχανικά και υγιεινή διατροφή. Πάμε παρακάτω, με τον Πορτογάλο να έχει πολύ ψηλά τον ύπνο του. Συγκεκριμένα, παίρνει 90λεπτους πέντε ύπνους, ή αλλιώς… power nap, ώστε να διατηρεί την ενέργειά του.

Και παρόλο που δεν θέλει junk food, ένα παγωτάκι θα το φάει, αλλά με μέτρο φυσικά. Και όταν γίνεται αυτό μετά πρέπει να συμμετέχουν όλοι στις προπονήσεις. Και πάμε στον επόμενο κανόνα, με τον Ρονάλντο να έχει απαγορέψει τα κινητά τηλέφωνα στα παιδιά του, καθώς θέλει να ζήσουν την παιδική τους ηλικία. Συνέχεια του κανόνα αυτού είναι και η εκπαίδευση που θέλει να έχουν τα παιδιά του, πηγαίνοντάς τα στα καλύτερα σχολεία, αφού δεν είχε την δυνατότητα να το κάνει ο ίδιος.



Πολύ σημαντικό στην οικογένεια είναι και το πλύσιμο των χεριών πριν από κάθε γεύμα, ενώ όταν ταξιδεύουν δεν πηγαίνουν ποτέ σε κάποιο ξενοδοχείο, αλλά μόνο σε βίλες με ιδιωτική πισίνα, όπως έχει αποκαλύψει και η Χεορχίνα στο ντοκιμαντέρ της. Επιπλέον, δεν ταξιδεύουν ποτέ με αεροπλάνο, αλλά αποκλειστικά με τζετ.



Είναι γνωστό πως ο 40χρονος μεγάλωσε φτωχικά και είχε δύσκολα παιδικά χρόνια, για αυτό θέλει να περάσει στα παιδιά του πως μόνο με τη σκληρή δουλειά θα καταφέρουν τα πάντα στη ζωή και με πειθαρχία. Ολόκληρη η οικογένεια όταν μετακόμισε στην Σαουδική Αραβία σεβάστηκαν πως υπάρχει κατάλληλη ένδυση και την ακολούθησαν, ενώ ένας άλλος κανόνας είναι πως στα social media πρέπει να υπάρχει κάποιο μέτρο. Επίσης, θέλει τα παιδιά του να μη βιαστούν για έρωτες και τους έχει πει να ζήσουν πρώτα την παιδική τους ηλικία. Ο Πορτογάλος παρόλο που έχει μεγάλο πάθος το ποδόσφαιρο θέλει τα παιδιά του να ακολουθήσουν αυτά που εκείνα πραγματικά θέλουν, ενώ τελευταίος κανόνας είναι πως πάντα θα υπάρχει χρόνος για την οικογένεια.

