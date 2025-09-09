ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η Τορίνο χάλασε μεταγραφή παίκτη της επειδή... έγραψε λάθος email

Σε μεταγραφικές περιόδους έχουν υπάρξει πολλές περίεργες ή κωμικές καταστάσεις. Σε μια τέτοια μπλέχτηκε και η Τορίνο που χάλασε τη μεταγραφή παίκτη της επειδή έγραψε λάθος email.

Σίγουρα δεν είναι λίγες οι φορές που μεταγραφές χάλασαν ή ολοκληρώθηκαν κάτω από παράξενες συνθήκες. Αυτή τη φορά όμως η μη ολοκλήρωση της μεταγραφής πήρε ασυνήθιστη τροπή. Η Χετάφε τα είχε βρει σε όλα με την Τορίνο για την αγορά του Σάμπα Σαζόνοφ ωστόσο το deal δεν ολοκληρώθηκε ποτέ.

Η αγορά του Γεωργιανού από τους Ισπανούς δεν ολοκληρώθηκε, όχι λόγω κάποιας προθεσμίας ή νομικού πλαισίου, αλλά εξαιτίας ενός προβλήματος που δημιούργησε η Τορίνο, η οποία κατά την διάρκεια αποστολής επίσημων εγγράφων, έγραψε λάθος email(!).

