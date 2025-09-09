Προκριματικά Μουντιάλ: Δοκιμασίες για Αγγλία και Πορτογαλία (Πρόγραμμα)

Με το τρέχον παράθυρο των εθνικών ομάδων να ολοκληρώνεται, η δράση στα προκριματικά του Μουντιάλ 2026 κορυφώνεται με κρίσιμα παιχνίδια σε όλα τα μέτωπα.

Στον 4ο όμιλο, η Γαλλία μετά τη νίκη επί της Ουκρανίας, όπου ο Κιλιάν Εμπαπέ ισοφάρισε τα 51 γκολ του Τιερί Ανρί και έβαλε πλώρη για το ρεκόρ του Ολιβιέ Ζιρού (57), υποδέχεται την Ισλανδία, η οποία έρχεται από το επιβλητικό 5-0 κόντρα στο Αζερμπαϊτζάν.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο έφτασε τα 140 διεθνή τέρματα σκοράροντας δύο φορές στη νίκη της Πορτογαλίας επί της Αρμενίας (5-0), με τους Ίβηρες να στρέφονται στην απαιτητική αναμέτρηση με την Ουγγαρία στη Βουδαπέστη για τη 2η αγωνιστική του 6ου ομίλου, με τους Μαγυάρους να έχουν αποδείξει ουκ ολίγες φορές ότι είναι ικανοί για την έκπληξη.

Η πρωτοπόρος Βοσνία/Ερζεγοβίνη που μετρά τέσσερις νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια υποδέχεται την Αυστρία, που έχει και αυτή έχει το απόλυτο, αλλά σε τρεις αγώνες. Οι δύο κορυφαίες ομάδες του 8ου ομίλου κοντράρονται, την ώρα που η Κύπρος μετά την καλή της εμφάνιση κόντρα στην Αυστρία, φιλοξενεί τη Ρουμανία του Ραζβάν Μαρίν και ευελπιστεί σε ένα θετικό αποτέλεσμα.

Ο Έρλινγκ Χάαλαντ συνεχίζει να σκοράρει κατά ριπάς, έχοντας βρει δίχτυα στα επτά τελευταία παιχνίδια (9 γκολ), με τη Νορβηγία να φιλοξενεί τη Μολδαβία που μετρά μόνο ήττες στον 9ο όμιλο, εκεί όπου η Ιταλία μετά από ένα επικό ματς κόντρα στο Ισραήλ πλησίασε τους πρωτοπόρους Σκανδιναβούς στους 3 βαθμούς.

Τέλος, έχουμε το ματς της ημέρας! Η Αγγλία φιλοξενείται από τη Σερβία στο Βελιγράδι, σε μια μάχη κορυφής που μπορεί να ανακατέψει την τράπουλα της βαθμολογίας. Η ομάδα του Τόμας Τούχελ δεν έχει δεχθεί ακόμα γκολ σε αυτήν την προκριματική φάση και μετά από 4 αγωνιστικές είναι στην κορυφή της βαθμολογίας του 11ου ομίλου με 12 βαθμούς, ενώ οι Σέρβοι των Λούκα Γιόβιτς και Αντρίγια Ζίβκοβιτς -που αναμένεται να ξεκινήσουν βασικοί- βρίσκονται στους 7 με ματς λιγότερο, κρατώντας επίσης απαραβίαστη την εστία τους έπειτα από 3 παιχνίδια.

Αναλυτικά το πρόγραμμα των προκριματικών την Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου 2025:

Αζερμπαϊτζάν-Ουκρανία (19:00)

Αρμενία-Ιρλανδία (19:00)

Γαλλία-Ισλανδία (21:45)

Ουγγαρία-Πορτογαλία (21:45)

Βοσνία-Αυστρία (21:45)

Κύπρος-Ρουμανία (21:45)

Νορβηγία-Μολδαβία (21:45)

Αλβανία-Λετονία (21:45)

Σερβία-Αγγλία (21:45)

