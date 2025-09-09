Επίσημο: Απολύθηκε ο Νούνο Εσπίριτο Σάντο από τη Νότιγχαμ

Τίτλοι τέλους για τον Νούνο Εσπίριτο Σάντο στη Νότιγχαμ Φόρεστ! Μετά από αρκετές φήμες και ατελείωτες ώρες πληκτρολόγησης στα βρετανικά Μέσα για το μέλλον του, ο Πορτογάλος τεχνικός αποτελεί και τυπικά παρελθόν από τους «κόκκινους» όπως ανακοίνωσε ο σύλλογος τα ξημερώματα της Τρίτης (9/9).

Άλλωστε όπως είχαν προαναγγείλει εδώ και αρκετές ημέρες, οι σχέσεις του Σάντο με τη διοίκηση της ομάδας είχαν έρθει σε ρήξη και παρά το γεγονός ότι ο Ίβηρας προπονητής κατάφερε να βοηθήσει την ομάδα να εξασφαλίσει εισιτήριο για τη League Phase του Εuropa League μετά και την περσινή εξαιρετική της πορεία στην Premier League, τελικά ήρθε το «διαζύγιο».

Ο Νούνο Εσπίριτο Σάντο κάθισε στον πάγκο της Νότιγχαμ τον Δεκέμβριο του 2023, την έσωσε από τον υποβιβασμό και την αμέσως επόμενη σεζόν τη βοήθησε να επιστρέψει στα ευρωπαϊκά «σαλόνια».

