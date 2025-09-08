Τρελό μεταγραφικό ντόμινο: Πώς ο Κονατέ μπορεί να σπρώξει τον Γκέχι σε Ρεάλ ή Λίβερπουλ!

Δύο υποθέσεις, που θα μας απασχολήσουν στο άμεσο μέλλον «συνδέονται» μεταξύ τους και πολύ πιθανό να έχουμε μεταγραφικό «ντόμινο»!

Οι μεταγραφές στην Premier League αλλάζουν από τη μία στιγμή στην άλλη. Άλλωστε, «τρανό παράδειγμα» είναι και η περίπτωση του Μαρκ Γκέχι.

Από εκεί που ήταν «κλεισμένος» στη Λίβερπουλ, έμεινε στην Κρίσταλ Πάλας. Ωστόσο, το μέλλον του μοιάζει να είναι μακριά από τους «αετούς».

Το συμβόλαιό του λήγει το επερχόμενο καλοκαίρι και είναι -σχεδόν- σίγουρο ότι θα αποχωρήσει, καθώς είναι απογοητευμένος, μετά το «ναυάγιο» της μεταγραφής του.

Όμως, το μέλλον του όλα δείχνουν ότι θα εξαρτηθεί και από έναν άλλον ποδοσφαιριστή! Όπως μεταφέρει το «Defensa Central», μεγάλο ρόλο στην απόφασή του θα παίξει ο Ιμπραχίμα Κονατέ.

Aν ο Γάλλος αμυντικός ανανεώσει τη συνεργασία του με τη Λίβερπουλ, τότε ο Μαρκ Γκέχι θα σκεφτεί σοβαρά το ενδεχόμενο να πάει στη Ρεάλ Μαδρίτης!

Παρ’ όλα αυτά, οι «κόκκινοι» παραμένουν το φαβορί για την υπογραφή του Άγγλου αμυντικού. Ο Ιμπραχίμα Κονατέ έχει «συνδεθεί» έντονα με τη «βασίλισσα». Επομένως, αν αποχωρήσει η Λίβερπουλ θα θέλει έναν παίκτη για το κέντρο της άμυνας.

Ωστόσο, μένει να φανεί το τι θα συμβεί τον επόμενο καιρό, καθώς καλά-καλά το «παζάρι» της Premier League «έκλεισε» πριν από λίγες ημέρες. Άλλωστε, τον Γενάρη και οι δύο ποδοσφαιριστές είναι ελεύθεροι να υπογράψουν για την επόμενη σεζόν, σε όποια ομάδα επιθυμούν.

Κι όμως, από το... πουθενά μπορεί τους επόμενους μήνες να έχουμε ένα «τρελό» μεταγραφικό «ντόμινο», τους επόμενους μήνες!

