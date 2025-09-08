Γκούλιτ και Σκοτ οι παρουσιαστές της 69ης «Χρυσής Μπάλας» στις 22/9

Σήμερα (8/9), δύο εβδομάδες πριν από την προγραμματισμένη εκδήλωση για το Théâtre du Châtelet, οι διοργανωτές αποκάλυψαν αυτή τη Δευτέρα τα ονόματα των παρουσιαστών που θα παρουσιάσουν τη βραδιά.

Σε αντίθεση με τα προηγούμενα χρόνια, ο Ντιντιέ Ντρογκμπά δεν θα είναι ανάμεσά τους αφού την 69η εκδήλωση της «Χρυσής Μπάλας», θα παρουσιάσουν ο πρώην Ολλανδός ποδοσφαιριστής Ρουντ Γκούλιτ και η Βρετανίδα δημοσιογράφος Κέιτ Σκοτ.

Ο Ρουντ Γκούλιτ νικητής της «Χρυσής Μπάλας» το 1988

Σε ηλικία 63 ετών, ο Ρουντ Γκούλιτ είχε μια αξέχαστη καριέρα στις δεκαετίες του 1980 και του 1990. Ο πρώην μέσος, του οποίου ο πατέρας ήταν από το Σουρινάμ, κέρδισε ο ίδιος τη «Χρυσή Μπάλα» το 1987, μπροστά από τον Πορτογάλο Πάουλο Φούτρε και τον Ισπανό Εμίλιο Μπουτραγκένιο. Μαζί με τον Μάρκο Φαν Μπάστεν (νικητής της «Χρυσής Μπάλας» το 1988, το 1989 και το 1992) και τον Φρανκ Ράικαρντ (τρίτος το 1988 και το 1989), η «Μαύρη Τουλίπα» κέρδισε το Euro 1988 με την Ολλανδία και το Champions League δύο φορές με τη Μίλαν (1989 και 1990).

Έχοντας παίξει για τη Φέγενορντ, την PSV Αϊντχόφεν και τη Σαμπντόρια, ο Ολλανδός διεθνής (66 συμμετοχές, 17 γκολ) αποσύρθηκε από το ποδόσφαιρο το 1998 μετά από μια τελευταία θητεία στην Τσέλσι.

Στη συνέχεια ξεκίνησε μια καριέρα προπονητή, με θητείες στους «Μπλε», τη Νιούκαστλ, τη Φέγενορντ, τους Λος Άντζελες Γκάλαξι και την Τέρεκ Γκρόζνι, πριν ενταχθεί στην εθνική ομάδα της Ολλανδίας ως βοηθός προπονητή. Έχει επίσημα αποχωρήσει από τη θέση του από τον Νοέμβριο του 2017.

Τα τελευταία χρόνια, ο Ρουντ Γκούλιτ ήταν σύμβουλος για πολλά μέσα ενημέρωσης και έχει ήδη παρουσιάσει αρκετές εκδηλώσεις στον κόσμο του ποδοσφαίρου.

Η Κέιτ Σκοτ, συνάδελφος του Τιερί Ανρί στο CBS Sports

Η Κέιτ Σκοτ παρουσίασε την τελετή απονομής της «Χρυσής Μπάλας» το 2014 (Κριστιάνο Ρονάλντο) και το 2015 (Λιονέλ Μέσι). Γεννημένη στο Μάντσεστερ, η δημοσιογράφος, η οποία γίνεται σήμερα 44 ετών, εργάζεται τώρα για το CBS Sports, όπου παρουσιάζει βραδιές του Champions League μαζί με τους Τιερί Ανρί, Τζέιμι Κάραγκερ και Μίκα Ρίτσαρντς. Μιλάει άπταιστα αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά και γερμανικά. Κατά τη διάρκεια της καριέρας της στα μέσα ενημέρωσης, έχει επίσης εργαστεί για το CNN, το Fox Sports, το DAZN και το TNT.