Κριστιάνο Ρονάλντο, η πρόκληση, το σερί και το ρεκόρ

Ο αρχηγός της εθνικής Πορτογαλίας σημείωσε-μέσα σε 58 λεπτά- δύο γκολ εναντίον της Αρμενίας στον πρώτο προκριματικό αγώνα για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, τα οποία του επέτρεψαν να φτάσει τα 140 γκολ με την εθνική ομάδα της Πορτογαλίας. Μαζί της, στα 41 του -τότε-χρόνια θέλει να αγωνιστεί στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026, που θα διοργανώσουν ΗΠΑ, Καναδάς και Μεξικό.

Στο Ερεβάν, ο αρχηγός σκόραρε για τέταρτο συνεχόμενο παιχνίδι για την εθνική ομάδα, συνεχίζοντας ένα σερί που ήδη περιλάμβανε την Ισπανία, τη Γερμανία και τη Δανία. Μάλιστα, στις τελευταίες 10 διεθνείς εμφανίσεις του (όλες σε επίσημους αγώνες), έχει σκοράρει 10 γκολ σε οκτώ από αυτούς τους αγώνες.

Ο επιθετικός σούπερ σταρ της Αλ Νασρ επιδεικνύει εντυπωσιακή φυσική κατάσταση και ένα αξιοσημείωτο σερί σκοραρίσματος, επαναλαμβάνοντας αυτό που πέτυχε πριν από τέσσερα χρόνια, όταν είχε ένα σερί τεσσάρων συνεχόμενων αγώνων στους οποίους σκόραρε για την εθνική ομάδα, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η πορτογαλική εφημερίδα «O Jogo».

Πέτυχε καλύτερο αποτέλεσμα μόνο το 2019, όταν σκόραρε σε επτά αγώνες. Ξεκινώντας αύριο (9/9) στην Ουγγαρία για αυτή την πρόκληση, θα βρεθεί απέναντι σε έναν αντίπαλο με όμορφες αναμνήσεις για τον επιθετικό και για την Πορτογαλία. Ήταν 15 Ιουνίου 2021, στην τελική φάση του Εuro 2020, όταν η Πορτογαλία κέρδισε με 3-0 και ο Ρονάλντο σκόραρε δύο φορές.

Εκτός από τον στόχο του καλύτερου σερί της καριέρας του για την εθνική Ομάδα, ο Κριστιάνο Ρονάλντο έχει μια άλλη πρόκληση μπροστά του: να γίνει ο πρώτος σκόρερ όλων των εποχών στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Ο Πορτογάλος επιθετικός έχει 38 γκολ, δύο λιγότερα από τον Κάρλος Ρουίζ από την Γουατεμάλα, έναν παίκτη που έχει ήδη αποσυρθεί.

Ακριβώς πίσω από τον Κριστιάνο Ρονάλντο είναι ο Λιονέλ Μέσι, με 36 γκολ, αλλά του απομένει μόνο ένας αγώνας ακόμα στην προκριματική φάση, εναντίον του Ισημερινού, γεγονός που καθιστά σχεδόν βέβαιο ότι ο Αργεντινός σταρ θα αποχωρήσει από την εθνική ομάδα αμέσως μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Ο Ρονάλντο, από την άλλη πλευρά, έχει πέντε ακόμη αγώνες σε αυτή την προκριματική φάση, ο πρώτος αύριο (9/9) στο Puskás Arena, έναν χώρο με όμορφες αναμνήσεις.

Οι 11 κορυφαίοι σκόρερ των προκριματικών του παγκοσμίου Κυπέλλου:

1ος) Κάρλος Ρουίζ – 39 γκολ σε 47 συμμετοχές

2ος) Κριστιάνο Ρονάλντο – 38 από 48

3ος) Λιονέλ Μέσι – 36 από 72

4ος) Άλι Νταεί – 35 από 51

5ος) Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι – 32 από 41

6ος) Κρις Γουντ – 29 από 31

6ος) Σαρντάρ Αζμούν – 29 από 41

6ος) Λουίς Σουάρες – 29 από 64

9ος) Καρίμ Μπαγκέρι – 28 από 29

9ος) Έντιν Τζέκο – 28 από 40

11ος) Κάζου Μιούρα – 27 από 25