Πλήγμα στη Νάπολι: Καθυστερεί ακόμη περισσότερο η επιστροφή του Λουκάκου

Ο Ρομέλου Λουκάκου αναμένεται να επιστρέψει αρκετά αργότερα από το αναμενόμενο, με τη Νάπολι να μην τον περιμένει πριν τον Δεκέμβριο.

Στο φιλικό της Νάπολι με τον Ολυμπιακό, ο Ρομέλου Λουκάκου υπέστη μυϊκό τραυματισμό και είχε αποχωρήσει από το παιχνίδι. Οι αρχικές εκτιμήσεις έκαναν λόγο για επιστροφή του Βέλγου στο ματς κόντρα στην Αταλάντα στις 22 Νοεμβρίου, ωστόσο όλα άλλαξαν.

Και αυτό διότι οι τελευταίες εξετάσεις του Λουκάκου προκάλεσαν… πονοκέφαλο στους ανθρώπους της Νάπολι, αφού ο τραυματισμός αποδείχθηκε πιο σοβαρός και δεν θα επιστρέψει πριν τον Δεκέμβριο.

Κάπως έτσι, οι «παρτενοπέι» κινήθηκαν στην προσωρινή λύση του Ράσμους Χόιλουντ από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για την κορυφή της επίθεσης.

