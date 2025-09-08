Προφορική συμφωνία της Λεβερκούζεν με Χιούλμαντ, κλείνει έως την Τετάρτη

Για οριστική συμφωνία ανάμεσα σε Μπάγερ Λεβερκούζεν και Κάσπερ Χιούλμαντ, η οποία μάλιστα έχει ήδη αποτυπωθεί και σε προφορικό επίπεδο, κάνουν λόγο τα δημοσιεύματα του γερμανικού Τύπου σήμερα (08/09).

Σύμφωνα με αυτά, δε, οι συζητήσεις των δύο πλευρών είναι τόσο προχωρημένες που θεωρείται βέβαιο ότι θα υπάρξει και επίσημη ανακοίνωση της συνεργασίας των «ασπιρίνων» με τον 53χρονο τεχνικό μέχρι το απόγευμα της Τετάρτης (10/09), το αργότερο!

Έτσι, ο Χιούλμαντ θα διαδεχτεί τον Έρικ Τεν Χαγκ στον πάγκο της Λεβερκούζεν, επιστρέφοντας παράλληλα στην ενεργό δράση μετά το καλοκαίρι του 2024 όταν και αποχώρησε από την τεχνική ηγεσία της εθνικής Δανίας.

Θα πρέπει, δε, να τερματίσει και τη συνεργασία που έχει με την Ομοσπονδία της πατρίδας του, ως σύμβουλος σε θέματα ανάπτυξης στις ακαδημίες, όπως επισημαίνεται για να… ανάψει και τυπικά το πράσινο φως της πρόσληψής του στη Μπάγερ.

Από εκεί και πέρα, ο Δανός προπονητής συναντήθηκε μέσα στο σαββατοκύριακο με τον αθλητικό διευθυντή της αντιπάλου του Ολυμπιακού, Ζίμον Ρόλφες, για να ανταλλάξουν απόψεις και να δώσουν τα χέρια, εν τέλει.

Καθοριστικό ρόλο στο να πειστεί ο τελευταίος φέρεται να έπαιξε και το γεγονός ότι ο Χιούλμαντ χρησιμοποιεί ως σχηματισμούς το 3-4-2-1 και το 3-4-1-2, με το υπάρχον ρόστερ της Λεβερκούζεν να μπορεί να τους «υποστηρίξει».

Πηγή: sport-fm.gr