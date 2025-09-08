Επιστρέφει… του χρόνου στη δράση ο Γεράι Άλβαρεθ λόγω θετικού δείγματος ντόπινγκ!

Ο Γεράι Άλβαρεθ ενημερώθηκε πως θα μπορεί να επανέλθει στη δράση και να είναι παρών για την Μπιλμπάο στις επίσημες αγωνιστικές του υποχρεώσεις από τον Απρίλη του 2026!

Ο 24χρονος αμυντικός των Βάσκων τιμωρείται για θετικό δείγμα σε εξέταση ντόπινγκ, η οποία είχε σημειωθεί τον περασμένο Μάιο μετά από παιχνίδι για το Europa League.

Η υπόθεση έτρεξε κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, τα αρμόδια όργανα της UEFA ανέλαβαν δράση για την τελική απόφαση μετά την ολοκλήρωση της έρευνας και αποφασίστηκε η 10μηνη απαγόρευση ενασχόλησης με το ποδόσφαιρο για τον Ισπανό.

Η ποινή έχει έναρξη την 2α Ιουνίου και με διάρκεια έως την 2α Απριλίου 2026. Ο Γεράι Άλβαρεθ θα μπορεί να χρησιμοποιεί ξανά τις εγκαταστάσεις της Μπιλμπάο για να δουλέψει, δυο μήνες πριν τη λήξη της ποινής του. Δηλαδή από τις 2 Φεβρουαρίου 2026.

Πηγή: sport-fm.gr