ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Πρόεδρος Φενέρ: «Για αυτό τον λόγο απέλυσα τον Μουρίνιο»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Πρόεδρος Φενέρ: «Για αυτό τον λόγο απέλυσα τον Μουρίνιο»

Ο Αλί Κοτς, πρόεδρος της Φενέρμπαχτσε, εξήγησε για πρώτη φορά τους λόγους που αποφάσισε να απολύσει τον Ζοσέ Μουρίνιο.

Για πρώτη φορά μετά την απομάκρυνση του Ζοσέ Μουρίνιο, ο πρόεδρος της Φενέρ, Αλί Κοτς, αποκάλυψε τους λόγους που πήρε την απόφαση να απολύσει τον «Special One».

Ο ισχυρός άνδρας της τουρκικής ομάδας σημείωσε πως παρόλο που ήταν πικρός αποχωρισμός, έπρεπε να γίνει γιατί μόνο έτσι η Φενέρμπαχτσε θα παίξει καλό ποδόσφαιρο, χωρίς τον Πορτογάλο τεχνικό στον πάγκο της.

«Γιατί διώξαμε τον Μουρίνιο; Το εξηγώ για πρώτη φορά. Ήταν πικρός αποχωρισμός. Η χημεία μας ήταν εξαιρετική και τα επιτεύγματα μιλούν από μόνος τους. Μόνο και μόνο που καταφέραμε να τον φέρουμε εδώ, ήταν μεγάλη επιτυχία.

Πάνω απ΄όλα ήταν δύσκολο να αποχωριστώ με κάποιον που είμαι φίλος. Ξέραμε ότι ο προπονητής μας έχει αμυντικό προσανατολισμό. Μιλήσαμε όμως για την ανάγκη μας να παίξουμε πιο επιθετικά, ιδιαίτερα στο τέλος της σεζόν.Ο αποκλεισμός απ' την Μπενφίκα δεν ήταν το πρόβλημα, αλλά ο τρόπος με τον οποίο ήρθε ήταν απαράδεκτος. Αυτό με έκανε να πιστέψω ότι το ποδόσφαιρο που βλέπαμε πέρσι θα το βλέπουμε και φέτος.Συνεχίσαμε σε χωριστούς δρόμους γιατί πιστεύουμε ότι η ομάδα θα παίξει καλύτερο ποδόσφαιρο. Αυτό το οποίο έπαιζε ο Μουρίνιο, λειτουργεί στην Ευρώπη, ωστόσο στην Τουρκία πρέπει να παίξεις πιο επιθετικά».

 

 

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

|
|
|
|
|

Διαβαστε ακομη