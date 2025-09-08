Πρόεδρος Φενέρ: «Για αυτό τον λόγο απέλυσα τον Μουρίνιο»

Για πρώτη φορά μετά την απομάκρυνση του Ζοσέ Μουρίνιο, ο πρόεδρος της Φενέρ, Αλί Κοτς, αποκάλυψε τους λόγους που πήρε την απόφαση να απολύσει τον «Special One».

Ο ισχυρός άνδρας της τουρκικής ομάδας σημείωσε πως παρόλο που ήταν πικρός αποχωρισμός, έπρεπε να γίνει γιατί μόνο έτσι η Φενέρμπαχτσε θα παίξει καλό ποδόσφαιρο, χωρίς τον Πορτογάλο τεχνικό στον πάγκο της.

«Γιατί διώξαμε τον Μουρίνιο; Το εξηγώ για πρώτη φορά. Ήταν πικρός αποχωρισμός. Η χημεία μας ήταν εξαιρετική και τα επιτεύγματα μιλούν από μόνος τους. Μόνο και μόνο που καταφέραμε να τον φέρουμε εδώ, ήταν μεγάλη επιτυχία.

Πάνω απ΄όλα ήταν δύσκολο να αποχωριστώ με κάποιον που είμαι φίλος. Ξέραμε ότι ο προπονητής μας έχει αμυντικό προσανατολισμό. Μιλήσαμε όμως για την ανάγκη μας να παίξουμε πιο επιθετικά, ιδιαίτερα στο τέλος της σεζόν.Ο αποκλεισμός απ' την Μπενφίκα δεν ήταν το πρόβλημα, αλλά ο τρόπος με τον οποίο ήρθε ήταν απαράδεκτος. Αυτό με έκανε να πιστέψω ότι το ποδόσφαιρο που βλέπαμε πέρσι θα το βλέπουμε και φέτος.Συνεχίσαμε σε χωριστούς δρόμους γιατί πιστεύουμε ότι η ομάδα θα παίξει καλύτερο ποδόσφαιρο. Αυτό το οποίο έπαιζε ο Μουρίνιο, λειτουργεί στην Ευρώπη, ωστόσο στην Τουρκία πρέπει να παίξεις πιο επιθετικά».