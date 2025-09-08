Ένας χαφ… εκτελεστής: Ο Μερίνο πέτυχε το πρώτο χατ-τρικ της καριέρας του!

Ο Μικέλ Μερίνο πέτυχε χατ-τρικ το βράδυ της Κυριακής στο επιβλητικό 6-0 της Ισπανίας επί της Τουρκίας, παρά το γεγονός πως δεν είναι φορ και προτού μετακομίσει την περασμένη σεζόν στην Άρσεναλ, δεν είχε παίξει ποτέ του στην επίθεση.

Τώρα, έχει φτάσει να είναι ο πρώτος Ευρωπαίος σκόρερ σε ό,τι αφορά στους μέσους, σε επίπεδο εθνικών ομάδων, μέσα στο 2025, έχοντας μετρήσει έξι γκολ σε ισάριθμες αναμετρήσεις φέτος για την εθνική ομάδα της πατρίδας.

Μάλιστα, έγινε μόλις ο δεύτερος χαφ που πετυχαίνει χατ-τρικ με τη «φούρια ρόχα» τα τελευταία 15 χρόνια, μετά τον Ίσκο που το είχε κάνει το 2018.

Και παρακολουθώντας κανείς τα τρομερά αποτελεσματικά πλασέ του, αλλά και το υπέροχο αριστερό σουτ με το οποίο ολοκλήρωσε την προσωπική του παράσταση κόντρα στους Τούρκους, παραδέχεται πως τελικά ίσως και να έχει βάλει το χεράκι του σε όλα αυτά ο Μικέλ Αρτέτα…