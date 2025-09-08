Ατζαμής ο Γιαμάλ, έχασε το διαβατήριό του φεύγοντας από το γήπεδο!

Ο Λαμίν Γιαμάλ, όσο ασύγκριτο ταλέντο έχει, άλλο τόσο οι απερισκεψίες του δεν τον αφήνουν να... αγιάσει.

Και αυτή τη φορά, προκάλεσε αναστάτωση στην αποστολή της εθνικής ομάδας της Ισπανίας, μετά το 6-0 επί της Τουρκίας στο γήπεδο της Κόνιασπορ.

Ο σούπερ σταρ της «φούρια ρόχα» και της Μπαρτσελόνα αντιλήφθηκε ότι δεν είχε μαζί του το διαβατήριο.

Κατέβηκε από το πούλμαν καθυστερώντας και την αναχώρηση της ομάδας, έψαχνε στα πράγματά του δίχως αποτέλεσμα και ανάγκασε τους ανθρώπους της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας της Ισπανίας να... τρέχουν.

Το διαβατήριό του δεν βρέθηκε ποτέ στους χώρους του γηπέδου, ούτε στις αποσκευές του παίκτη.