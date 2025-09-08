Η Ισπανία έδειξε στην Τουρκία ποιος είναι το αφεντικό - Αγχώθηκε αλλά έβγαλε την υποχρέωση η Γερμανία

Φοβερή και τρομερή η Ισπανία πήγε μέσα στην Τουρκία και έκανε πραγματικά ότι ήθελε μέσα στον αγωνιστικό χώρο και ανάγκασε τους Τούρκους σε μία ντροπιαστική ήττα με 6-0. Την ίδια ώρα η Γερμανία ζορίστηκε απέναντι στη σκληρά μαχόμενη Βόρεια Ιρλανδία, αλλά κατάφερε εν τέλει να πάρει τη νίκη με 3-1, σπάζοντας το ρόδι στα προκριματικά για το Μουντιάλ 2026.

Υπερηχητική Ισπανία έστησε πάρτι με καλεσμένη την Τουρκία, ξεκινώντας τον χορό των γκολ από πολύ νωρίς. Μόλις στο 6ο λεπτό ο Πέδρι άνοιξε το σκορ για το 1-0, ενώ ο Μερίνο στο 22ο λεπτό διπλασίασε το προβάδισμα της ομάδας του για το 2-0. Ο ίδιος ποδοσφαιριστής στο 45+1’ χτύπησε ξανά, με τον Μερίνο να ανεβάζει τον δείκτη του σκορ στο 3-0.

Όπως τελείωσε το πρώτο ημίχρονο, έτσι ακριβώς ξεκίνησε το δεύτερο. Στο 53ο λεπτό ο Φεράν Τόρες έγραψε και αυτός το όνομα του στον πίνακα των σκόρερ για το 4-0 της Ισπανίας, με τον Μικέλ Μερίνο να ολοκληρώνει την εκπληκτική του εμφάνιση στο 57ο λεπτό πετυχαίνοντας χατ τρικ. Το τελικό 6-0 γράφτηκε από το δεύτερο προσωπικό τέρμα του Πέδρι, με τον νεαρό χαφ της Μπαρτσελόνα να γράφει το τελικό 6-0.

Την ίδια ώρα η Γερμανία ήταν με την πλάτη στον τοίχο απέναντι στη Βόρεια Ιρλανδία, έχοντας απελπισμένα την ανάγκη για ένα θετικό αποτέλεσμα. Το ξεκίνημα για την ομάδα του Γιούλιαν Νάγκελσμαν ήταν ιδανικό με τον Γκνάμπρι να κάνει το 1-0 στο 7ο λεπτό του παιχνιδιού. Η Βόρεια Ιρλανδία δεν το παράτησε το ματς και επέστρεψε, με τον Πράις στο 34’ να ισοφαρίζει σε 1-1.

Το άγχος άρχισε να κυριεύει τους Γερμανούς, όμως στο 69’ ήρθε να το διώξει ο Αμίρι δίνοντας εκ νέου το προβάδισμα στην ομάδα του για το 2-1. Το τρίποντο κλείδωσε μία και καλή ο Φλόριαν Βιρτς στο 72ο λεπτό για το τελικό 3-1.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της Κυριακής 10/09 των προκριματικών του Μουντιάλ 2026:

Γεωργία-Βουλγαρία 3-0

Βόρεια Μακεδονία-Λιχτενστάιν 5-0

Λιθουανία-Ολλανδία 2-3

Βέλγιο-Καζακστάν 6-0

Γερμανία-Βόρεια Ιρλανδία 3-1

Λουξεμβούργο-Σλοβακία 0-1

Πολωνία-Φινλανδία 3-1

Τουρκία-Ισπανία 0-6