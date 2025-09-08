Φαβορί για τον πάγκο της Λεβερκούζεν ο Χιούλμαντ

Πολύ κοντά στο να συμφωνήσει με τον επόμενο προπονητή της είναι η Λεβερκούζεν. Η αντίπαλος του Ολυμπιακού στη League Phase του Champions League έχει προχωρήσει τις επαφές της με τον Κάσπερ Χιούλμαντ, ο οποίος όλα δείχνουν πως θα αναλάβει την τεχνική ηγεσία της Μπάγερ.

Ο 53χρονος προπονητής βρισκόταν για μια τετραετία στον πάγκο της εθνικής Δανίας, οδηγώντας τη σε Παγκόσμιο Κύπελλο και Euro. Νωρίτερα υπήρξε στον πάγκο της Νόρτζελαντ και της Μάιντζ, δείγμα του ότι γνωρίζει το πρωτάθλημα της Bundesliga, ενώ έχει περάσει και από την Λίνγκμπι.

Οι συζητήσεις βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο και η παρουσίαση του νέου προπονητή αναμένεται την επόμενη εβδομάδα. Κάπως έτσι, θα αποτελέσει τον διάδοχο του Έρικ Τεν Χαχ, ο οποίος άντεξε μόλις τρία επίσημα παιχνίδια στη Λεβερκούζεν.

Πηγή: sport-fm.gr