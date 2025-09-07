ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Προπονητής Δανίας: «Η Ελλάδα είναι μία υπέροχη ομάδα, ξεχωρίζει η επίθεση της»

Με τα καλύτερα λόγια μίλησε ο προπονητής της Δανίας, Μπρίαν Ρίμερ, για την Εθνική Ελλάδος που πρόκειται να αντιμετωπίσει στο κατάμεστο «Γ. Καραϊσκάκης».

Αντίστροφα μετράμε πλέον για τη σέντρα στο Ελλάδα - Δανία , για τη 2η αγωνιστική του 3ου ομίλου των προκριματικών του Μουντιάλ 2026.

Ο προπονητής της Δανίας, Μπρίαν Ρίμερ, στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου πριν από το ματς αναφέρθηκε στο σπουδαίο επιθετικό ταλέντο που διαθέτει η «γαλανόλευκη», αλλά και στο γεγονός ότι το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα έχει αφήσει πίσω του την κακή περίοδο του παρελθόντος.

Αναλυτικά όσα ανέφερε ο Μπρίαν Ρίμερ:

«Έχουμε έρθει με όλες τις διαθέσιμες επιλογές. Είμαστε έτοιμοι και αισιόδοξοι, διότι η πρώτη ανησυχία για έναν προπονητή είναι να έχει όλους τους παίκτες στη διάθεσή του.Ξέρουμε ότι Ελλάδα είναι δύσκολος αντίπαλος. Θα είναι το πιο δύσκολο ματς εκτός έδρας, αλλά είμαστε πλήρως προετοιμασμένοι. Ξέρουμε ότι η Ελλάδα έχει καλή επίθεση. Κι εμείς θέλουμε να παίξουμε επιθετικά και περιμένω ένα καλό ματς».

Για το τι τον προβληματίζει περισσότερο στην Εθνική Ελλάδας, απάντησε:«Η Ελλάδα είναι υπέροχη ομάδα. Επέστρεψε στον χάρτη έπειτα από δύσκολα χρόνια και χαίρομαι γι' αυτό. Έχει σημαντική πρόοδο τα τελευταία χρόνια.Το δυνατό της σημείο είναι η επίθεση με παίκτες που ντριμπλάρουν και συνδυάζονται καλά. Ο τρόπος που παίζει είναι εξαιρετικός. Διαθέτει παίκτες που θέλουν να εξελιχθούν κι αυτό είναι σημαντικό».

 

 

