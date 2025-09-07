Γκατούζο για τον πόλεμο στη Γάζα: «Πονάει να βλέπεις ανθρώπους και παιδιά να χάνουν τη ζωή τους»

Η Ιταλία μπήκε με το... δεξί στα προκριματικά του Μουντιάλ 2026 επικρατώντας πριν λίγες ημέρες με σκορ 5-0 της Εσθονίας, στο ντεμπούτο του Τζενάρο Γκατούζο στον πάγκο της.

Αύριο, η «σκουάντρα ατζούρα» αντιμετωπίζει το Ισραήλ στο Ντέμπρετσεν, με τον Ομοσπονδιακό τεχνικό της Ιταλίας, να αναφέρεται μεταξύ άλλων στην εμπόλεμη κατάσταση που επικρατεί στη Γάζα.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε:

«Θα είναι δύσκολο το ματς. Το Ισραήλ είναι διαφορετική ομάδα από την Εσθονία, με μεγαλύτερη ποιότητα. Στα τελευταία επτά παιχνίδια έχει χάσει μόνο μία φορά, από τη Νορβηγία.Πρέπει να τους δείξουμε σεβασμό και τα παιδιά το ξέρουν. Θα βασιστούμε στην εμφάνισή μας απέναντι στην Εσθονία, στην αυτοπεποίθησή μας, στην ένταση μας και στη θέλησή μας να παίξουμε το παιχνίδι. Η κατάσταση εκτός γηπέδου;Πονάει να βλέπεις τι συμβαίνει και κάτι περισσότερο από αυτό δεν θέλω να πω. Πονάει να βλέπεις ανθρώπους και παιδιά να χάνουν τη ζωή τους, υπάρχει τόσος σεβασμός και πολύς πόνος για τους νεκρούς. Πρέπει να παίξουμε αυτό το παιχνίδι και είμαστε εδώ για αυτό».