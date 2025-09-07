ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ίδρωσε αλλά πέρασε από τη Λιθουανία η Ολλανδία, περίπατος για Βόρεια Μακεδονία

Η Ολλανδία νίκησε δύσκολα τη Λιθουανία με σκορ 3-2 και παρέμεινε στην κορυφή του 7ου ομίλου, ενώ η Βόρεια Μακεδονία συνέχισε αήττητη στον 10ο όμιλο με άνετη νίκη 5-0 κόντρα στο Λιχτενστάιν.

Η Ολλανδία χρειάστηκε να ιδρώσει για να πάρει το τρίποντο απέναντι στη Λιθουανία, αλλά τελικά κατάφερε να επικρατήσει 3-2 και να παραμείνει στην κορυφή του 7ου ομίλου των προκριματικών του Μουντιάλ.

Το παιχνίδι ξεκίνησε με τους καλύτερους οιωνούς για τους «οράνιε», που προηγήθηκαν 2-0 χάρη στα γκολ του Μέμφις Ντεπάι στο 11’ και του Κιντέν Τίμπερ στο 33’. Ωστόσο, η Λιθουανία αντέδρασε και ισοφάρισε πριν το ημίχρονο, με γκολ από τον Γκινέιτς στο 36’ και τον Γκιρντβάινις στο 43’.

Στο 63’, ο Ντεπάι διαμόρφωσε το τελικό 3-2, έχοντας γράψει ιστορία ως ο πρώτος σκόρερ όλων των εποχών της Ολλανδίας. Η νίκη αυτή ήταν η τρίτη για την Ολλανδία στον όμιλο, με την ομάδα του Κούμαν να ανεβαίνει στους 10 βαθμούς έπειτα από 4 αγωνιστικές.

Στον 10ο όμιλο, η Βόρεια Μακεδονία έκανε περίπατο κόντρα στο Λιχτενστάιν, νικώντας 5-0 για την 5η αγωνιστική και παραμένοντας αήττητη.

Ο Ελίφ Ελμάς άνοιξε το σκορ στο 15’, ο Ένις Μπάρντι διπλασίασε τα τέρματα στο 52’, με τον Ντάρκο Τσουρλίνοφ στο 56', τον Λιρίμ Κάμιλι στο 82' και τον Λούκα Στανκόφσκι στο 90' να διαμορφώνουν το τελικό 5-0.

Μάλιστα, η ομάδα του Μιλέφσκι συνεχίζει να οδηγεί την κούρσα στον όμιλο και ελπίζει να τερματίσει πρώτη, κάνοντας τη μεγάλη έκπληξη κόντρα σε Βέλγιο και Ουαλία.

ΔΙΕΘΝΗ

