Ο Μέμφις Ντεπάι έγραψε ιστορία: Έγινε ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία της εθνικής Ολλανδίας!

Ο Μέμφις Ντεπάι μπήκε στο πάνθεον της ιστορίας του ολλανδικού ποδοσφαίρου, καθώς άνοιξε το σκορ κόντρα στη Λιθουανία και ξεπέρασε σε γκολ τον Ρόμπιν Φαν Πέρσι.

Ο Μέμφις Ντεπάι είναι το πρώτο κανόνι στην ιστορία της εθνικής Ολλανδίας και με τη βούλα. Ο Ολλανδός φορ της Κορίνθιανς σκόραρε στο εκτός έδρας παιχνίδι με τη Λιθουανία και έγραψε ιστορία.

Αυτό ήταν το 51ο γκολ που σημείωσε με τη φανέλα των οράνιε και πλέον φιγουράρει στην κορυφή της λίστας των σκόρερ όλων των εποχών, καθώς ο Ρόμπιν Φαν Πέρσι είναι πλέον δεύτερος με 50. Ο Ντεπάι έχει αγωνιστεί μέχρι σήμερα 104 φορές με τους Ολλανδούς.

Η κορυφαία πεντάδα σκόρερ της Ολλανδίας:

Μέμφις Ντεπάι 51

Ρόμπιν Φαν Πέρσι 50

Κλαας Γιαν Χούντελααρ 42

Πάτρικ Κλάιφερτ 40

Ντένις Μπέργκαμπ 37

Άριεν Ρόμπεν 37

