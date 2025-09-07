Στην τελική ευθεία η μεταγραφή του Ονάνα στην Τράμπζονσπορ

Έχει αρχίσει πλέον να γίνεται πλήρως κατανοητό πως ο Αντρέ Ονάνα δεν αποτελεί πλέον την πρώτη επιλογή του Ρούμπεν Αμορίμ για τα γκολπόστ της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Ο Πορτογάλος φαίνεται να πήρε απόφαση ότι η ομάδα του πρέπει να συνεχίσει χωρίς τον Καμερουνέζο κίπερ και ψάχνει τρόπο για να απαλλαχτεί από το συμβόλαιο του.

Η Τράμπζονσπορ εμφανίζεται και θέλει να εκμεταλλευτεί αυτή την κατάσταση και να φέρει τον Ονάνα στην Τουρκία. Το πορτοφόλι της είναι γεμάτο, καθώς πούλησε με το μυθικό ποσό των 27,5 εκατομμυρίων ευρώ τον τερματοφύλακα της, Ουγκουρτσάν Τσακίρ, στη Γαλατάσαραϊ και πλέον είναι σε αναζήτηση βασικού τερματοφύλακα.

Ρεπορτάζ αναφέρουν ότι οι δύο ομάδες έχουν έρθει σε οριστική συμφωνία για τον δανεισμό του ποδοσφαιριστής και μένει μόνο το τελικό «ναι» από τον ίδιο τον παίκτη, που μέχρι στιγμής δείχνει ιδιαίτερα θετικός για τη μετακίνηση του αυτή.