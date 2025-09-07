Επιστολή της Παρί στη Γαλλική Ομοσπονδία ζητώντας εξηγήσεις για τους τραυματισμούς των Ντεμπελέ και Ντουέ

Η διακοπή αυτή για τις εθνικές ομάδες πρόκειται να στοιχήσει πολλά παραπάνω απ’ ότι θα περίμενε η Παρί Σεν Ζερμέν.

Οι δύο αστέρες της ομάδες, Ουσμάν Ντεμπελέ και Ντεζιρέ Ντουέ, αποχώρησαν με τραυματισμούς που θα τους αφήσουν στα «πιτς» για τις επόμενες έξι και τέσσερις εβδομάδες αντιστοίχως.

Και ξαφνικά ο Λουίς Ενρίκε χάνει δύο πάρα πολύ σημαντικά όπλα από τη φαρέτρα του, προκαλώντας μεγάλη δυσαρέσκεια στις τάξεις των ανθρώπων της Παρί.

Για τον λόγο αυτό η διοίκηση των Παριζιάνων έστειλε επιστολή στην Γαλλική Ομοσπονδία ζητώντας απαντήσεις, ενώ τόνισε πως οι τραυματισμοί αυτοί προήλθαν από την επιπλέον επιβάρυνση των ποδοσφαιριστών που αγωνίστηκαν με την εθνική ομάδα της Γαλλίας.

Αναλυτικά η επιστολή της Παρί Σεν Ζερμέν:«Έπειτα από την επιβεβαίωσε των τραυματισμών των Ουσμάν Ντεμπελέ και Ντεζιρέ Ντουέ, με σοβαρές επιπτώσεις και για τους παίκτες αλλά και για τον σύλλογο, ζητάμε ομαδική και διαφανή συνεργασία μεταξύ συλλόγου και Εθνικής ομάδας, με απόλυτη τήρηση των ιατρικών πρωτοκόλλων. προκειμένου να είναι προτεραιότητα η υγεία των παικτών.Η ομάδα μας θεωρεί ότι οι ιατρικές συστάσεις δεν λήφθηκαν υπόψιν από το ιατρικό επιτελείο της Εθνικής Γαλλίας, ενώ υπήρχε και παντελής έλλειψη διαβούλευσης του ιατρικού τιμ σε ζητήματα υγείας των παικτών. Το πρόσφατα αυτά γεγονότα, τα οποία είναι πολύ σοβαρά, πρέπει να φέρουν άμεσα και αποτελεσματικά μέτρα. Ο σύλλογος είναι έτοιμος να συμμετέχει σε αυτή την προσπάθεια για το συμφέρον των ποδοσφαιριστών».

Πηγή: sport-fm.gr