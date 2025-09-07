ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Μαγική Κυριακή για τη Γεωργία, κέρδισε και στο ποδόσφαιρο!

Μετά την ηρωική νίκη στο Ευρωμπάσκετ, η Γεωργία επικράτησε 3-0 της Βουλγαρίας στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου σε μια απίθανη Κυριακή για τη χώρα.

Η 7η Σεπτεμβρίου του 2025 θα μείνει στις μνήμες των Γεωργιανών για καιρό. Μετά την απίστευτη νίκη επί της Γαλλίας στο Ευρωμπάσκετ, που σήμανε την πρόκριση στα προημιτελικά του τουρνουά, η ομάδα ποδοσφαίρου επικράτησε 3-0 της Βουλγαρίας για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Κάπως έτσι, η ομάδα του Ζουράμπ Κιζανισβίλι πήρε το παρθενικό της τρίποντο στη 2η αγωνιστική, αφήνοντας πίσω της την πρόσφατη εντός έδρας ήττα από την Τουρκία (2-3) στην πρεμιέρα του 5ου ομίλου.

Η Γεωργία δεν άφησε περιθώρια αντίδρασης στους Βούλγαρους. Προηγήθηκε με τον Κβαρατσκέλια με τη συμπλήρωση του πρώτου μισαώρου, ο οποίος έφτασε τα 20 γκολ με την εθνική του ομάδα. Για να έρθει στο 44ο λεπτό ο Γκαγκνίτζε να δώσει αέρα δύο τερμάτων στους γηπεδούχους.

Ο Μικαουτάτζε στο 65’ έβαλε το κερασάκι στην τούρτα, διαμορφώνοντας το τελικό αποτέλεσμα, ενώ έφτασε τα 21 τέρματα με τη Γεωργία και απέχει μόλις 5 από τον τοπ σκόρερ όλων των εποχών, Σότα Αρβελάτζε.

 

 

 

 

