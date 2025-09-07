Εμπαπέ για Ντεμπελέ: «Αξίζει τη Χρυσή Μπάλα, αυτόν υποστηρίζω από την αρχή»

Η ατυχία στη διακοπή για τις εθνικές ομάδες, χτύπησε την Παρί Σεν Ζερμέν και κυρίως τον Ουσμάν Ντεμπελέ, με τον Γάλλο σούπερ σταρ να τραυματίζεται στην αναμέτρηση με την Ουκρανία, βγαίνοντας αναγκαστική αλλαγή. Οι πρώτες εκτιμήσεις αναφέρουν ότι πρόκειται να λείψει για τουλάχιστον έξι εβδομάδες από την ενεργό δράση.

Σε αυτή τη δύσκολη στιγμή ο Ντεμπελέ φαίνεται πως δεν είναι μόνος, με τον Κιλιάν Εμπαπέ να στέκεται στο πλάι του και να τον στηρίζει με εκπληκτικές δηλώσεις.

Το βαρύ πυροβολικό της Ρεάλ Μαδρίτης τόνισε πως ο Ντεμπελέ αξίζει να πάρει τη Χρυσή Μπάλα μετά την εκπληκτική σεζόν που πραγματοποίησε πέρσι, κατακτώντας το τρεμπλ με τους παριζιάνους, κάτι που ο ίδιος ο Εμπαπέ δεν κατάφερε ποτέ να πετύχει.

Αναλυτικά όσα ανέφερε ο Κιλιάν Εμπαπέ:«Ο Ουσμάν αξίζει τη Χρυσή Μπάλα, τον υποστιρίζω από το ξεκίνημα. Αν εξαρτιόταν από εμένα θα του πήγαινα το βραβείο κατευθείαν στο σπίτι του».